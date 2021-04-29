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Молодежь выпивала на площади Победы и опрокидывала турникеты. Заведена «уголовка»

Молодежь выпивала на площади Победы и опрокидывала турникеты. Заведена «уголовка» (1 видео)

Автор:
29 апреля 2021 16:55
Метки: минск   уголовная статья   хулиганство   
454
1
Вечером 24 апреля три парня и девушка выпивали в Минске.

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Метки: минск   уголовная статья   хулиганство   
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15  комментариев
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3k
Dmitry_61rus 5 часов назад
Уроды! Беларусь от фашистов больше всех пострадала! Еще и отмазываются, что пьяные были. Так это оттягощающее обстоятельство.
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1k
Макс Юпитер 4 минуты назад
Простите за мат.
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501
Alex Полчаса назад
уже и туда агенты госдепа добрались...)
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201k
Барон Мюнхгаузен 2 часа назад
Это поколение телефонных дебилов. Накосячили, сняли всё это и, скорее всего, похвастались в соцсетях. Короче, сами себе срок подняли.
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2k
Дмитрий 2 часа назад
Убил человека: "у меня не было ни какого умысла!" наивные.
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21k
Дмитрий 3 часа назад
Прилюдно на этой площади и расстрелять. Народу будет потеха.
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1k
Никита 5 часов назад
Просто подрощенные скоты,мне 53 года если бы я в их возрасте позволил такую мерзкую выходку,то был бы крепко бит,получил бы звездюлей и от родителей и от всех друзей и знакомых.
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201k
Барон Мюнхгаузен Никита 2 часа назад
Ты бы себе ТАКОЕ просто НЕ ПОЗВОЛИЛ бы.
Даже мысли такой не возникло.
А это поколение телефонных дебилов. Накосячили, сняли всё это и, скорее всего, похвастались в соцсетях. Короче, сами себе срок подняли.
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11k
Антон Семёныч 5 часов назад
Железная логика...
- Зачем вы это сделали?
- Ну не знаю....пьяные были просто.
От судьи такой же ответ должен быть..
- А за что такой срок?
- Ну не знаю...пьяный(ая) я был просто!!!!
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−29
RUSOFOB199LVL 5 часов назад
Менталитет...быдловство у русских в крови
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3k
Борис Карабанов 5 часов назад
Вообще, беспредел милицейский! Хватают детей просто так - мимо проходили и нечаянно уронили железяку! Политический мотивы очевидны. Куда смотрит ЕСПЧ? Тиран свирепствует!
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201k
Барон Мюнхгаузен Борис Карабанов 2 часа назад
Ты забыл поставить значок
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4k
Свирепый Бамбр 5 часов назад
Ну все, теперь их на главной площади закидают картохой до смерти.
Что в их действиях злостного? Выпили водки и уронили железяку? Хулиганство да, но злостное... Кто не чудил в молодости - выйдите в окно!
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201k
Барон Мюнхгаузен Свирепый Бамбр 2 часа назад
Ты, похоже, выходил очень часто...
Этажа так, примерно, с 12-го.
И всегда вниз головой.
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4k
Свирепый Бамбр Барон Мюнхгаузен 36 минут назад
Тебе пушечное ядро в жопе разумно мыслить мешает?
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