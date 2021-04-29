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Вечером 24 апреля три парня и девушка выпивали в Минске.
Они пришли на площадь Победы, где продолжили употребление алкоголя, и начали вести себя вызывающе. Для компании вечер закончился уголовным делом, сообщает пресс-секретарь Министерства внутренних дел.
— Все четверо вели себя вызывающе, опрокидывали на монумент турникеты. Один из парней намеревался справить естественную нужду на Вечный огонь, а другой снимал все это на мобильный телефон, — говорится в сообщении МВД. Нарушителей задержал ОМОН.
— Все четверо вели себя вызывающе, опрокидывали на монумент турникеты. Один из парней намеревался справить естественную нужду на Вечный огонь, а другой снимал все это на мобильный телефон, — говорится в сообщении МВД. Нарушителей задержал ОМОН.
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Действиям молодых людей возрастом 19—32 года дают правовую оценку, возбуждено уголовное дело за злостное хулиганство.
Авторский пост
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Метки: минск уголовная статья хулиганство
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Даже мысли такой не возникло.
А это поколение телефонных дебилов. Накосячили, сняли всё это и, скорее всего, похвастались в соцсетях. Короче, сами себе срок подняли.
- Зачем вы это сделали?
- Ну не знаю....пьяные были просто.
От судьи такой же ответ должен быть..
- А за что такой срок?
- Ну не знаю...пьяный(ая) я был просто!!!!
Что в их действиях злостного? Выпили водки и уронили железяку? Хулиганство да, но злостное... Кто не чудил в молодости - выйдите в окно!
Этажа так, примерно, с 12-го.
И всегда вниз головой.