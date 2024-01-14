Никакой приватности: как уживаются коты и собаки в одной семье

На нем бедняга-котик пытается сходить в лоток, что вызвало небывалый интерес у песеля. Котейка неловко подготавливается к сему важному процессу, будто даже немного смущаясь странного собачьего любопытства. Но пес уже приобрел билеты в первый ряд и не собирается покидать сеанс раньше времени.