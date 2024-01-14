Никакой приватности: как уживаются коты и собаки в одной семье

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Всем нам нужно немного личного пространства. Но в большой семье это небывалая роскошь. Из-за чего происходят такие ситуации, как в этом ролике.
На нем бедняга-котик пытается сходить в лоток, что вызвало небывалый интерес у песеля. Котейка неловко подготавливается к сему важному процессу, будто даже немного смущаясь странного собачьего любопытства. Но пес уже приобрел билеты в первый ряд и не собирается покидать сеанс раньше времени.
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