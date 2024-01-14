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Никакой приватности: как уживаются коты и собаки в одной семье

Никакой приватности: как уживаются коты и собаки в одной семье

Автор:
14 января 2024 10:54
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Юмор   животные   забавно   кот   лоток   приватность   собака   
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Всем нам нужно немного личного пространства. Но в большой семье это небывалая роскошь. Из-за чего происходят такие ситуации, как в этом ролике.

На нем бедняга-котик пытается сходить в лоток, что вызвало небывалый интерес у песеля. Котейка неловко подготавливается к сему важному процессу, будто даже немного смущаясь странного собачьего любопытства. Но пес уже приобрел билеты в первый ряд и не собирается покидать сеанс раньше времени.

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Метки: Видео   Юмор   животные   забавно   кот   лоток   приватность   собака   
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4  комментария
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Alex Час назад
Кот: "Что за дом, даже посрать не дают спокойно..."
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982
александр ломовицкий 14 минут назад
Ссылка coub.com
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александр ломовицкий 16 минут назад
Ссылка coub.com
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александр ломовицкий 17 минут назад
собаки общительные

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