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Советский мультфильм «Остров сокровищ» улучшили до 4K с помощью нейросетей

Советский мультфильм «Остров сокровищ» улучшили до 4K с помощью нейросетей (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 апреля 2021 10:02
Сообщество : Кино
Метки: СССР   видео   интересно   мультфильм   остров сокровищ   
4186
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Пользователь Youtube под ником МУЛЬТ Ex Machina обработал и улучшил своими силами и с помощью нейросетей старый советский полнометражный мультипликационно-игровой телефильм «Остров сокровищ». Любимый мультфильм теперь и в разрешении 4К!

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Метки: СССР   видео   интересно   мультфильм   остров сокровищ   
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39  комментариев
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1k
Александр 4 часа назад
Есть много хороших советских фильмов, которые нуждаются в подобной обработке. Надеюсь, что "Место встречи изменить нельзя" или "Сталкер" дождутся своего часа.
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6k
JeanLuk 21 минуту назад
Отлично! Один из лучших мультфильмов.

P.S. Главное что бы теперь правообладатели не наехали((
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1k
Карагандинская Полиграфия 52 минуты назад
Классный мульти человек проделал большую работу, но вот особого смысла прорделывать такую титаническую работу - оцифровывать VHS (PAL-SECAM)с 640х480 пикселей переводить на 4К - я совершенно не вижу.
Немного о технологии тех лет - снимали на специальную широкоформатную пленку - изображение на поверхности пленки идет на молекулярном уровне - там 4К даже рядом не стоит.
Оцифровать современными сканерами даже вторую копию (которую в кинотеатрах крутили) будет на несколько порядков качественней и ближе к рисункам художников создателей.
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1k
Alex Xela Час назад
Господа, вы слишком много курите)))
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11k
Элитный тигр Alex Xela 15 минут назад
Слово РОМ и слово СМЕРТЬ для вас означает одно и то-же...
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5k
mr.Poher Час назад
Нихрена себе, как говорится. Выглядит круто!
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5k
JACKAL Час назад
Всегда с него тащился))))
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2k
Olegsky JACKAL 38 минут назад
Да,, фехтование это класс!!!
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3k
Дмитрий Тимофеев 2 часа назад
Вот , тоже его работа

Ссылка www.youtube.com
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88k
сапер Водичка 2 часа назад
Уже как 2 года назад это было сделано ! Кто-то проснулся ?
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1k
Froll 2 часа назад
Классный мульт.Он в коллекции у меня.Иногда для настроения пересматриваю.
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
а зачем ?
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22k
Владимир 2 часа назад
И не только его, на канале автора много уже мультиков.
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16k
sanchesS80 2 часа назад
Отличный мультик. Необычный конечно, но всё равно отличный.
Когда был мелкий, ненавидел видеовставки, смотрел только сам мультик. Сейчас видеовставки нравятся даже больше. Мальчик Саша, 40 лет.
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−26
иван сулейманов 2 часа назад
Советский мультфильм «Остров сокровищ» - лютые овно, как и все совковое
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6k
grimmsan иван сулейманов 2 часа назад
упырь ты тупоголовый! а мультик обалденный
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1k
Hallo FreeSpace иван сулейманов 2 часа назад
Ого , как тебя ... сочувствую
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6k
Сгусток позитива иван сулейманов 59 минут назад
вали нах отсюда уёпок
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2k
Olegsky Aleksandr 36 минут назад
Тут даже коммент для него не придумать. Видать люто обиженный. Видимо "Голубой щенок" зацепил.
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11k
Элитный тигр иван сулейманов 13 минут назад
Ну ты наверно что-нибудь лучше сделал? Представь обществу, а мы оценим. Обычно такие как ты критики даже жопу без папы-мамы вытереть не могут...
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24k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
ОГО !!! пересмотрю!!!!!!
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108
Megalomaniax 2 часа назад
Здорово! Обязательно пересмотрю! Спасибо за новость, mindflixx!
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4k
jo 2 часа назад
Этот дёргающийся кадр и мерцающую картинку уже везде раскритиковали давно. Лучше чем на рутрекере AI обработки этого мультика нет.
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21k
Юрьевич 2 часа назад
Огромное спасибо! Великий мультфильм и для детей и для взрослых!
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31k
Alex 2 часа назад
Круто!
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1k
khvatich 2 часа назад
Осталось звук подтянуть. Молодец, МУЛЬТ Ex Machina. Общественно полезное хобби.
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1k
Джонни Кейдж 2 часа назад
Мой любимый мультик
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−36
aassssss 3 часа назад
ура ! вещ ...
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