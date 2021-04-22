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Пользователь Youtube под ником МУЛЬТ Ex Machina обработал и улучшил своими силами и с помощью нейросетей старый советский полнометражный мультипликационно-игровой телефильм «Остров сокровищ». Любимый мультфильм теперь и в разрешении 4К!
Картинка стала сочнее, а подтянутое разрешение позволяет с комфортом посмотреть любимый мультфильм на современных телевизорах и мониторах 4К.
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Метки: СССР видео интересно мультфильм остров сокровищ
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P.S. Главное что бы теперь правообладатели не наехали((
Немного о технологии тех лет - снимали на специальную широкоформатную пленку - изображение на поверхности пленки идет на молекулярном уровне - там 4К даже рядом не стоит.
Оцифровать современными сканерами даже вторую копию (которую в кинотеатрах крутили) будет на несколько порядков качественней и ближе к рисункам художников создателей.
Когда был мелкий, ненавидел видеовставки, смотрел только сам мультик. Сейчас видеовставки нравятся даже больше. Мальчик Саша, 40 лет.