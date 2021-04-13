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Умер бывший солист "золотого состава" "Песняров" Леонид Борткевич

Умер бывший солист "золотого состава" "Песняров" Леонид Борткевич (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 апреля 2021 14:44
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: артисты   новости   память   
459
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МИНСК, 13 апреля. /ТАСС/.

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Метки: артисты   новости   память   
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317
D Men 2 часа назад
светлая память
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8k
Вася 4 часа назад
где где где в Волгоде в Вологде - гдеее.... душевный ВИА... уходят таланты
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3k
Gen Dem Вася 9 минут назад
Да и сейчас есть таланты,есть,но одна беда,старые,отыгравшие и отпевшие своё "звёзды",типа Пугачёвой и К. не дают им пробиться на сцену.Ну ещё и деньги решают.
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