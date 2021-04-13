Умер бывший солист "золотого состава" "Песняров" Леонид Борткевич

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МИНСК, 13 апреля. /ТАСС/.
МИНСК, 13 апреля. /ТАСС/. Белорусский музыкант, в прошлом солист "золотого состава" группы "Песняры" Леонид Борткевич умер в возрасте 71 года.
"Сегодня в Минске скончался один из легендарных "Песняров" Леонид Борткевич", - говорится в опубликованном во вторник сообщении в группе коллектива в Facebook.
Заслуженный артист Белоруссии Леонид Борткевич в 1970-1980 годах, а затем в 1999-2003 годах был солистом вокально-инструментального ансамбля "Песняры", созданного народным артистом СССР Владимиром Мулявиным. Борткевич был одной из звезд этого коллектива. Он исполнял такие песни, как "Вероника", "Александрина", "Березовый сок", "Белоруссия". После смерти Мулявина в 2003 году был создан коллектив "Песняры" под управлением Борткевича, с которым тот выступал до недавнего времени.
"Сегодня в Минске скончался один из легендарных "Песняров" Леонид Борткевич", - говорится в опубликованном во вторник сообщении в группе коллектива в Facebook.
Заслуженный артист Белоруссии Леонид Борткевич в 1970-1980 годах, а затем в 1999-2003 годах был солистом вокально-инструментального ансамбля "Песняры", созданного народным артистом СССР Владимиром Мулявиным. Борткевич был одной из звезд этого коллектива. Он исполнял такие песни, как "Вероника", "Александрина", "Березовый сок", "Белоруссия". После смерти Мулявина в 2003 году был создан коллектив "Песняры" под управлением Борткевича, с которым тот выступал до недавнего времени.
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