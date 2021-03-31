Два товарища разбудили спящего в берлоге медведя

807
1
1
Два смельчака обнаружили пропил в стволе старого дерева. Выяснилось, что ото медвежья берлога, и любопытство взяло верх! Скорее всего, пропил делают егеря, ведущие учёт медведей.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Любопытный медвежонок разбудил отдыхающих на пляже мужчин
- Эта встреча с медведем "лицом к лицу" запомнится охотникам надолго
- Медведь-паркурщик забрался на балкон
- Грибнику пришлось залезть на дерево, чтобы спастись от медведя
- Медведи ловят рыбу на реке вместе с людьми
19
Понравилось19
Новости партнёров
Загрузка...