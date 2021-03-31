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Два товарища разбудили спящего в берлоге медведя

Два товарища разбудили спящего в берлоге медведя (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 марта 2021 08:02
Сообщество : Животные
Метки: берлога   видео   дикие животные   медведь   спячка   спячка медведя   тайга   
807
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Два смельчака обнаружили пропил в стволе старого дерева. Выяснилось, что ото медвежья берлога, и любопытство взяло верх! Скорее всего, пропил делают егеря, ведущие учёт медведей.

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Метки: берлога   видео   дикие животные   медведь   спячка   спячка медведя   тайга   
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12  комментариев
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3k
Димка Смола/67 2 часа назад
Просто дауны !!! Таких уродов нужно наказывать и по закону так как теперь либо мишке пи...дец либо пойдет драть все подряд......... да и по человечье дать бы им в рожу !
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31k
Alex 22 минуты назад
Уроды. Надеюсь мишка сожрет их
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25k
Jackson-Motor 38 минут назад
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10k
ss Час назад
Заголовок не соответствует сожержанию! Это не два товарища. Это два идиота. Таких нужно отлавливать и кастрировать, чтобы они не размножались.
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4k
Денис Колосов 2 часа назад
Я тоже в детстве к медвежьей берлоге подбирался, хотел на спящего медведя взглянуть) к счастью не разбудил) неудачно он выбрал место, вроде дикое место в тайге, но в 50 метрах от берега (р. Тумнин), а река зимой замерзает, а рыбаков в том месте дофига, недалеко жд станция, куда пингвины съезжаются зимой-)
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116
Nevad Black 2 часа назад
жалко, что он их не догнал
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Ваник 2 часа назад
Жаль он башку свою тупую туда не засунул. Теперь мишка шатуном станет?
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Alexandr Barhudarov Ваник 2 часа назад
не факт... они несколько раз за заму просыпаются... да и не спят они а дремлют...
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