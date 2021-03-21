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Посетители новосибирского бара избили мужчину до полусмерти

Посетители новосибирского бара избили мужчину до полусмерти (1 видео)

Автор:
21 марта 2021 18:54
Метки: Новосибирск   избили   кавказцы   толпой на одного   

Вчера в Новосибирске на улице Бориса Богаткова, около бара "ШашлыкоFF" четверо граждан кавказкой внешности избили пожилого гражданина. На данный момент человек в критическом состоянии в горбольнице.

Вчера в Новосибирске на улице Бориса Богаткова, около бара "ШашлыкоFF" четверо граждан кавказкой внешности избили пожилого гражданина. На данный момент человек в критическом состоянии в горбольнице.

Rus77
Повышенное чувство справедливости.
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"Пострадавший находился с семьёй в кафе. Сначала дебоширы кого-то избили в самом заведении и вышли на улицу (на видео момент выхода). После, мы пошли к перекрёстку: 4 женщины, 1 ребенок и 2-е мужчин. Эти кавказцы начали орать девушкам, что они проститутки и что сейчас получат п..ды. Произошло все очень быстро, они напали на женщину, пришлось вмешаться. Били они как трусы, втроём на одного, прыгали на голове. После вылетела толпа из кафе и те убежали.

Причина конфликта - банальная провокация со стороны толстого азиата на видео. Он начал орать "что вы за нами идете" (что-то в этом смысле), девушки ответили и началось. Бородатый, тощий прыгали на лице у данного мужчины, пока я с одним дрался, они втроём как звери избивали лежачего.

Пострадавший находится в тяжёлом состоянии с контузией правого глаза, переломом носа и лобной части черепа, а так же с тяжёлой черепно-мозговой травмой.

Видеосъёмка со стороны улицы есть у полиции. Написано заявление. Помогите пожалуйста их найти. На нашем месте может оказаться любой старик, женщина или ребенок. Если бы толпа не вылетела из кафе, нас бы наверное эти изверги убили", - рассказал наш подписчик.

В полиции подтвердили факт драки:

— Около 23:30 в отдел полиции «Октябрьский» поступило заявление о драке по данному адресу. На место выехал экипаж ППС, однако конфликта не обнаружил. На данный момент заявлений от участников конфликта не зарегистрировано, — прокомментировали "КП-Новосибирск" в ГУ МВД по Новосибирской области.

Всех кто узнал подозреваемых, изображённых на видео, просьба позвонить по телефону: 8-923-159-60-92.

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Метки: Новосибирск   избили   кавказцы   толпой на одного   
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32k
Антон 2 часа назад
Это зверье понимает только одно, чем сильнее их бьешь, тем лучше они понимают.
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1k
Дмитрий 12 минут назад
Этот вечный вопрос: вступаться или не вступаться. Для начала очень простой вопрос: сколько мы слышим историй о том, что молодой человек(пожилой человек или любой другой человек) вступился за девушку(женщину) и победил(убедил) нападавших отстать от девушки? Ноль! Сколько мы слышим(видим, читаем т.п.) историй о том, что мужчина(молодой человек и просто прохожий) опи....ся так, что находится в больнице(в худшем случае получил ножом, был тупо забит, затоптан явно превосходящей и как правило разъяренной толпой)? Ежедневно практически! Ни к чему не призываю. Ситуация ситуации рознь, но главный совет: Не переоценивайте свои силы! Звонит в полицию, если количество хулиганов явно превышает вас одного!
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60k
Viktor 24 минуты назад
Я одного не пойму, чё бабуины в Новосибирске делают, они ж там перемёрзнут!

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31k
Alex Полчаса назад
У обезьян весеннее обострение
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3k
tamin Час назад
Это твари. Считаю необходимым руководству Чечни включиться и наказать не только этих, но и их родителей, которые воспитали трусов таких. А Новосибирск молодцы. Не дали забить человека.
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22k
Vazari Час назад
Новосибирск... Мужики, вы чё? Не можете сделать так, чтобы эта мразота перебежками по городу передвигалась, не поднимая головы?
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40k
doker 2 часа назад
Чем больше "черных" на улицах, тем справедливей требование: "Разрешить!"
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6k
Garpia121 2 часа назад
Почему у нас не всех одичалых животных отлавливают?
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17k
babuby Garpia121 Час назад
Потому что нельзя. Национальная рознь, и всё такое. У этих приматов давно везде подмазано, и диаспоры за них горой.
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6k
Михаил Garpia121 12 минут назад
Зоозащитников много развелось.
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3k
Мистер Фикс 2 часа назад
Чучмеки только толпой против одного отважны. Когда чучмек один, то у него язык в жопе и все вокруг брат
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1k
alex Мистер Фикс 2 часа назад
не братья они нам, суки черножопые
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60k
Viktor alex Полчаса назад
Гниды!

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39k
Александр 2 часа назад
Вот нам правительство типа орет про неразжигание межнациональной розни. А вот эти действия не являются разжиганием? Как ни чп так черножопые... А разжигают межнациональную рознь именно комментатирующие действия этих черножопых тварей?
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486
Alex Александр 2 часа назад
зато правительству выгодно разжигать рознь ,например, к украинцам...
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486
Alex 2 часа назад
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583
zeros68 2 часа назад
"Планета обезьян" в масштабах одной страны.
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