Посетители новосибирского бара избили мужчину до полусмерти

"Пострадавший находился с семьёй в кафе. Сначала дебоширы кого-то избили в самом заведении и вышли на улицу (на видео момент выхода). После, мы пошли к перекрёстку: 4 женщины, 1 ребенок и 2-е мужчин. Эти кавказцы начали орать девушкам, что они проститутки и что сейчас получат п..ды. Произошло все очень быстро, они напали на женщину, пришлось вмешаться. Били они как трусы, втроём на одного, прыгали на голове. После вылетела толпа из кафе и те убежали.



Причина конфликта - банальная провокация со стороны толстого азиата на видео. Он начал орать "что вы за нами идете" (что-то в этом смысле), девушки ответили и началось. Бородатый, тощий прыгали на лице у данного мужчины, пока я с одним дрался, они втроём как звери избивали лежачего.



Пострадавший находится в тяжёлом состоянии с контузией правого глаза, переломом носа и лобной части черепа, а так же с тяжёлой черепно-мозговой травмой.



Видеосъёмка со стороны улицы есть у полиции. Написано заявление. Помогите пожалуйста их найти. На нашем месте может оказаться любой старик, женщина или ребенок. Если бы толпа не вылетела из кафе, нас бы наверное эти изверги убили", - рассказал наш подписчик.



В полиции подтвердили факт драки:



— Около 23:30 в отдел полиции «Октябрьский» поступило заявление о драке по данному адресу. На место выехал экипаж ППС, однако конфликта не обнаружил. На данный момент заявлений от участников конфликта не зарегистрировано, — прокомментировали "КП-Новосибирск" в ГУ МВД по Новосибирской области.



Всех кто узнал подозреваемых, изображённых на видео, просьба позвонить по телефону: 8-923-159-60-92.