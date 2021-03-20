Сам себя наказал: в Южно-Сахалинске микролавина помяла микроавтобус

А ничего так похорошели: 7 эффектных трансформаций

Упавшие с крыши глыбы льда чуть не покалечили женщину

Рабочие сорвались с крыши из-за несоблюдения техники безопасности

Уборка снега с крыши пошла не по плану

В Киеве на женщину рухнула глыба льда с крыши дома

В Киеве куски льда со снегом рухнули на припаркованный в неположенном месте автомобиль