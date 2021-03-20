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Сам себя наказал: в Южно-Сахалинске микролавина помяла микроавтобус

Сам себя наказал: в Южно-Сахалинске микролавина помяла микроавтобус (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 марта 2021 13:08
Метки: крыши   микроавтобус   снег   сход.   южно-сахалинск   
783
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Привык наш народ игнорировать предупреждающие надписи. И как показывает практика – напрасно!

Источник:

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Метки: крыши   микроавтобус   снег   сход.   южно-сахалинск   
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583
Vladimirs Orlovskis 2 часа назад
А точно машины не ставить...?А вдруг можно?
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12
Алексей Ш 2 минуты назад
Лишних метров не пройти ??? Лезут как обычно пока могут. ТАК ВАМ И НАДО !!!
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2k
Алёшка 2 минуты назад
Ссылка coub.com
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4
Vadim Balabanov 8 минут назад
Ну снег то хоть весь сошел?
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7k
? ? ? 52 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
Андрей А Час назад
И всегда у снимальщиков дебильный смех за кадром
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4k
ваня панкин 2 часа назад
лаврова в студию!!!
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Dixi_Mole

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