Сам себя наказал: в Южно-Сахалинске микролавина помяла микроавтобус

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Привык наш народ игнорировать предупреждающие надписи. И как показывает практика – напрасно!
В Южно-Сахалинске неделю назад пришла весна. Температура на улице поднялась до +9 градусов, и воздух наполнился неуловимым запахом пробуждения природы. Романтика! Но за тёплом последовали и проблемы. Снег, который за зиму скопился на крышах, начал активно таять и стремиться к земле.
В 13 марта водитель микроавтобуса решил припарковать своего железного коня прямо под крышей ремонтного бокса на ул. Пуркаева. Надпись о возможном сходе снега мужчина просто проигнорировал, понадеявшись на авось.
В результате на микроавтобус сошла настоящая лавина. У машины разбито стекло, погнут корпус и вырван люк. Ну а водитель получил бесценный опыт.
В результате на микроавтобус сошла настоящая лавина. У машины разбито стекло, погнут корпус и вырван люк. Ну а водитель получил бесценный опыт.
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Метки: крыши микроавтобус снег сход. южно-сахалинск
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