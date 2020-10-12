FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 10770 постов • 2416 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Оригинальный способ почистить ананас

Оригинальный способ почистить ананас (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 октября 2020 10:53
Сообщество : Юмор
Метки: ананас   видео   своими руками   хитрости   чистка   юмор   
890
1
1
В жизни каждого человека наступает момент, когда требуется почистить ананас. Если в этот момент у вас не оказалось при себе ножа, то продемонстрированный в видео способ вам наверняка пригодится.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: ананас   видео   своими руками   хитрости   чистка   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Евгений Час назад
Я побежал за ананасом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
9k
Serg2001 Полчаса назад
Последние 5 сек были лишними... )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
kamanch 44 минуты назад
Класс!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Габит Калыков 48 минут назад
Вроде можно не стучать-катать, а просто сверху начинать вытаскивать кусочки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр Иванов 57 минут назад
С негром было бы прикольно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
СПКиНР 59 минут назад
Будем проводить следственный эксперимент.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Скандал в Китае: ради денег родители довели трехлетнюю дочь до ожирения (4 фото) Скандал в Китае: ради денег родители довели трехлетнюю дочь до ожирения (4 фото) Дарить деду шуруповерт было не лучшей идеей Дарить деду шуруповерт было не лучшей идеей Самый бюджетный беспилотник Самый бюджетный беспилотник Мастер-ломастер Мастер-ломастер 13 простых способов почистить различные продукты 13 простых способов почистить различные продукты Хитрость из интернета: ожидание и реальность Хитрость из интернета: ожидание и реальность
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

503940



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Не откажет никогда. История Zippo
2
64
Не откажет никогда. История Zippo
Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней
2
217
Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Когда свежевымытый пол к добру, а когда – к худу?
1
6
Когда свежевымытый пол к добру, а когда – к худу?
Кастомный двухдверный автомобиль, полностью покрытый кожей бизона
0
15
Кастомный двухдверный автомобиль, полностью покрытый кожей бизона
Tesla приблизилась к Марсу
Tesla приблизилась к Марсу
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рукожоп 80 lvl
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересно#прикольные#кино#на различный вкус#gif#комментарии#позитив#красиво
#юмор#животные#россия#фотографии#природа#картинки#война#люди#актеры#путешествия
#факты#прикол#сша#дети#смешные#СССР#девушки#настроение#в мире#собаки

На что жалуетесь?

Вернуться