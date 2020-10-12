Оригинальный способ почистить ананас

В жизни каждого человека наступает момент, когда требуется почистить ананас. Если в этот момент у вас не оказалось при себе ножа, то продемонстрированный в видео способ вам наверняка пригодится.
Как почистить ананас, если рядом нет ножа.
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