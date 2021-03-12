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Сообщество Жизнь в США 624 поста • 210 подписчиков подписаться
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Негр из Бруклина стрелял в копов

Негр из Бруклина стрелял в копов (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 марта 2021 13:53
Сообщество : Жизнь в США
Метки: негры   полиция   стрельба   сша   
1149
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1
Видео с нагрудной камеры копа и с камеры наблюдения на лестнице.

Источник:

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Метки: негры   полиция   стрельба   сша   
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25  комментариев
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4k
Александр 4 часа назад
Негру грозит больше. Там будет покушение с летальным оружием на жизнь копа. Причем копов было 4 и это будет 4 статьи, которые будут рассматриваться отдельно, по каждой дадут срок, а сроки будут суммироваться. За 1 такое покушение можно схватить от 30 лет тюрьмы. Так что этот экземпляр волю уже вряд ли увидит
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2k
Max Lu 50 минут назад
мда, не зря они там чуть ли не при каждой проверке с рукой на пистолете идут
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1k
Lovels Travel Час назад
You fиcking snowflake! Marilyn! I'm gonna skin your ass! White motherfucker, I am gonna whack you! Come here, Marilyn, you fиcking bitch!
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31k
Alex Lovels Travel 55 минут назад
Брат-2
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18k
С.В. Час назад
копа на кол, посмел нигера обидеть.
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38k
parallax 2 часа назад
-
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13k
Booka1a 2 часа назад
как он умудрился промахнуться с двух метров??
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7k
Bubba_Wash 3 часа назад
...у тебя чёрный ход есть?
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1k
Павел Коваленко 4 часа назад
зато в тюрягу с чисто вымытой головой поедет))
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9k
Александр 4 часа назад
Полицаи придурошные, он спрятался а они во все стороны палят
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9k
Александр Дмитрий 2 часа назад
Дима, просто поставь минус и иди дальше, твоих мозгов явно маловато для общения со мной.
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1k
Дмитрий Александр 2 часа назад
Уфь.....Извини господин! За то, что возымел дерзость прокомментировать какое то чмо!
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9k
Александр Дмитрий Час назад
Молодец, схватываешь на лету.
Вот тебе еще пост, поставь тут минус.
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2k
Max Lu Александр 50 минут назад
точно, надо было остановиться на лестнице и ждать высунется опять... может даже спросить когда он опять собирается стрелять
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1k
DerDimon Александр Полчаса назад
У меня бы тоже тряслись)
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10k
Bill 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
БарНалей 4 часа назад
Это к вопросу почему не стреляют по ногам. 5 метров примерно шмаляли 3 штуки копов в упор практически и хрен попали.
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10k
Taximaxi 4 часа назад
Мерилин,мать твою!
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36k
Вепс Taximaxi 4 часа назад

Ссылка vk.com
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