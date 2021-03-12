Негр из Бруклина стрелял в копов

1149
1
1
Видео с нагрудной камеры копа и с камеры наблюдения на лестнице.
А началось всё со звонка из этой квартиры, где запершийся в шкафу мужчина сказал, что сосед по комнате прострелил ему обе ноги. В 911 решили, что кто-то там угасился, но полицейских отправили. В итоге псих с полотенцем начал стрелять в полицейских первым буквально с пары метров. Одна из пуль попала в бронежилет одного копа, вторая в нагрудную камеру (её остановил магнит крепления). Стрелок забаррикадировался в квартире с заложником, через час сдался. Оба копа живы, слегка потрёпаны, но негру всё равно грозит лет 50 тюрьмы, а то и пожизненное. Там с такими историями очень строго.
Источник:
Ссылки по теме:
- Преступник решил заправить свой автомобиль во время погони
- Встреча четвероногого героя
- Нападение на полицейского в участке Лос-Анджелеса
- Эффектная авария во время полицейской погони
- Ветка оказала сопротивление американскому полицейскому при задержании
56
Понравилось56
Новости партнёров
Вот тебе еще пост, поставь тут минус.