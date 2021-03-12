Негр из Бруклина стрелял в копов

А началось всё со звонка из этой квартиры, где запершийся в шкафу мужчина сказал, что сосед по комнате прострелил ему обе ноги. В 911 решили, что кто-то там угасился, но полицейских отправили. В итоге псих с полотенцем начал стрелять в полицейских первым буквально с пары метров. Одна из пуль попала в бронежилет одного копа, вторая в нагрудную камеру (её остановил магнит крепления). Стрелок забаррикадировался в квартире с заложником, через час сдался. Оба копа живы, слегка потрёпаны, но негру всё равно грозит лет 50 тюрьмы, а то и пожизненное. Там с такими историями очень строго.