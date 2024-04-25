4 вещи, которые знает каждый, у кого есть кот

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Часто у обладателей кошек и тех, кто только собирается завести пушистого мурлыку представления об этом животном разнятся. Вторые считают, что это идеальные питомцы, которые никогда не перестают мурчать и очень любят своего хозяина. А первые знают, как на самом деле ведут себя коты.
Ну, как бы, да 😁
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