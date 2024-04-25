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Сообщество Без кота и жизнь не та 2305 постов • 513 подписчиков подписаться
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4 вещи, которые знает каждый, у кого есть кот

4 вещи, которые знает каждый, у кого есть кот

Автор:
25 апреля 2024 11:22
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Питомец   животные   кот   кошка   милота   
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Часто у обладателей кошек и тех, кто только собирается завести пушистого мурлыку представления об этом животном разнятся. Вторые считают, что это идеальные питомцы, которые никогда не перестают мурчать и очень любят своего хозяина. А первые знают, как на самом деле ведут себя коты.

Ну, как бы, да 😁

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Метки: Видео   Питомец   животные   кот   кошка   милота   
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2  комментария
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Quantimus 38 минут назад
С женщинами так же.
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Харон ( Χάρων) Полчаса назад
Правила не хозяина кота, а тряпки.
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Alove_Roleen
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1857 постов (1574 в горячем)

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