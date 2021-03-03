Американцев напугал пронзительный "крик" российского Су-57

Журналисты американского издания Popular Mechanics обратили внимание на звук, издаваемый при полете российским истребителем пятого поколения Су-57.
Журналисты американского издания Popular Mechanics обратили внимание на звук, издаваемый при полете российским истребителем пятого поколения Су-57.
Комментируя видео полета четырех самолетов на небольшой высоте, авторы материала отметили, что на записи слышно нечто похожее на крик мифического существа банши или на работу двигателя инопланетного корабля.
"Новый истребитель при приближении издает необычный высокий пронзительный звук. Он превращается в жуткое крещендо, когда самолеты входят в поле зрения", — говорится в материале.
По словам сотрудников СМИ, кадры, предположительно, было сделаны в июне 2020 года, во время подготовки к параду Победы в Москве.
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жуткий. , -ая, -ое, жуток, -тка, -тко, жутче. 1. Тягостный, вызывающий чувство ужаса. 2. Очень плохой, ужасный (разг.). Толковый словарь С.И.Ожегова
А ещё это значит, что при расчёте двигателя было использовано какое-то современное срежство математического моделирования. И это неприятная новость для либералов и Пентагона.
"Ламинарный поток по определению не возмущен."
Да.
"Из двигателя он в принципе не может выйти ламинарным."
Может.
"И свистит не турбина, а компрессор." Свистит газотурбинная установка, а в ней громче всего - рабочие лопатки первого венца газовой турбины. Или "турбины высокого давления", если ГТУ - двухвальная. Звуковые колебания создаются при прохождении лопаток мимо жаровых труб камеры сгорания. Работает тот же принцип, что во вращающейся звуковой сирене.
"Турбину не слышно из-за рева как раз турбулентного потока реактивной струи"
Слышно. "Напрягся лайнер, слышен визг турбин" - это не поэтическое преувеличение, турбина и выхлоп звучат в разных диапазонах.
Когда самолет приближается к тебе, ты слышан свист, когда удаляется то слышан рёв. Всё просто.
свист турбины никогда не пробъётся через камеру сгорания и многоступенчатый компрессор. А вот компрессор свистит, потому и слышно его только спереди.
А сзади только рев струи.
про ламинарный поток, в принципе бесполезно объяснять, тут медицина только поможет.
АиВы продолжайте козырять терминами, ммвсла коьорых не понимаете.
Стопроцентно патриотический постдержи +
Он тут на днях заявил что он красный сталинец, юный роттенбержец, он, оказывается, на войне. С нами со всеми воюет. На ник его глянь
Может, контузило?