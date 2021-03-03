Американцев напугал пронзительный "крик" российского Су-57

Комментируя видео полета четырех самолетов на небольшой высоте, авторы материала отметили, что на записи слышно нечто похожее на крик мифического существа банши или на работу двигателя инопланетного корабля.



"Новый истребитель при приближении издает необычный высокий пронзительный звук. Он превращается в жуткое крещендо, когда самолеты входят в поле зрения", — говорится в материале.

По словам сотрудников СМИ, кадры, предположительно, было сделаны в июне 2020 года, во время подготовки к параду Победы в Москве.