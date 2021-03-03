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Американцев напугал пронзительный "крик" российского Су-57

Американцев напугал пронзительный "крик" российского Су-57 (1 видео)

Автор:
03 марта 2021 13:26
Метки: авиация   сми   техника   

Журналисты американского издания Popular Mechanics обратили внимание на звук, издаваемый при полете российским истребителем пятого поколения Су-57.

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Комментируя видео полета четырех самолетов на небольшой высоте, авторы материала отметили, что на записи слышно нечто похожее на крик мифического существа банши или на работу двигателя инопланетного корабля.

"Новый истребитель при приближении издает необычный высокий пронзительный звук. Он превращается в жуткое крещендо, когда самолеты входят в поле зрения", — говорится в материале.
По словам сотрудников СМИ, кадры, предположительно, было сделаны в июне 2020 года, во время подготовки к параду Победы в Москве.

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Метки: авиация   сми   техника   
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8k
MihailoSerbiya 12 часов назад
Mehaniki zabili smazat podshibniki ...
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4k
Vlad 4 часа назад
Подготовка к параду победы проходила над Вашингтоном? Или причём тут вообще американцы?
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27k
lem02 5 часов назад
"...превращается в жуткое крещендо..." автор, а вы не допускаете второго значения слова "жуткий":
жуткий. , -ая, -ое, жуток, -тка, -тко, жутче. 1. Тягостный, вызывающий чувство ужаса. 2. Очень плохой, ужасный (разг.). Толковый словарь С.И.Ожегова
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1k
Ян Баян 6 часов назад
Наши специально так сделали, чтобы пиндосы только от звука уже в штаны делали.
Ссылка youtu.be
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474
да пох 6 часов назад
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−131
--- 7 часов назад
Ога, напугал - не дай Бог упадёт на голову. :D
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11k
Андрей Ватрушкин 8 часов назад
Если подвести под это идеологическое основание, получится убойное оружие против тупых америкосов.
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29k
KiploksAKS 8 часов назад
То, что слышег свист турбины, и не слышен обычный низкочастотный рёв выхлопа, означает, что конструктора сумели создать турбину с ламинаоным выходным потоком. Это значит, двигатель обеспечивает бОльшую тягу при том же расходе топлива...
А ещё это значит, что при расчёте двигателя было использовано какое-то современное срежство математического моделирования. И это неприятная новость для либералов и Пентагона.
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29k
KiploksAKS mbr 3 часа назад
Газотурбинный двигатель в обиходе называют просто "турбиной".

"Ламинарный поток по определению не возмущен."
Да.
"Из двигателя он в принципе не может выйти ламинарным."
Может.
"И свистит не турбина, а компрессор." Свистит газотурбинная установка, а в ней громче всего - рабочие лопатки первого венца газовой турбины. Или "турбины высокого давления", если ГТУ - двухвальная. Звуковые колебания создаются при прохождении лопаток мимо жаровых труб камеры сгорания. Работает тот же принцип, что во вращающейся звуковой сирене.
"Турбину не слышно из-за рева как раз турбулентного потока реактивной струи"
Слышно. "Напрягся лайнер, слышен визг турбин" - это не поэтическое преувеличение, турбина и выхлоп звучат в разных диапазонах.
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5k
mbr KiploksAKS 2 часа назад
ну если физику учить по фиксикам или дискавери, то да, всё верно.


Когда самолет приближается к тебе, ты слышан свист, когда удаляется то слышан рёв. Всё просто.
свист турбины никогда не пробъётся через камеру сгорания и многоступенчатый компрессор. А вот компрессор свистит, потому и слышно его только спереди.
А сзади только рев струи.

про ламинарный поток, в принципе бесполезно объяснять, тут медицина только поможет.
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5k
mbr KiploksAKS 2 часа назад
а девочки и шуруп называют винтиком, но от этого он не становится винтиком.
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29k
KiploksAKS mbr Час назад
...от этого он не перестаёт быть "архимедовым винтом".
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29k
KiploksAKS mbr 57 минут назад
Я последние 15 лет перед пенсией занимался техническим обслуживанием стстем управления газотурбинных двигателей.
АиВы продолжайте козырять терминами, ммвсла коьорых не понимаете.
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718
Лучший Друг 9 часов назад
Американцы обосрались, в ужасе, памперсы, ната ф шоке!


Стопроцентно патриотический пост
держи +
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60k
Доктор Джонс Лучший Друг 8 часов назад
Вот ты и бесишься, что он не твой...
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718
Лучший Друг Доктор Джонс 7 часов назад
Кто не мой?
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60k
Доктор Джонс Лучший Друг 7 часов назад
Всё не твой...
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718
Лучший Друг Доктор Джонс 7 часов назад
Ну, думаю, в той же мере и не твой
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14k
Lynx 9 часов назад
Эффект Доплера.
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1k
Роман Гамзалиев 9 часов назад
Важно в название про любую технику , добавить : американцы и напуган и статья зайдет )))
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38k
Нанук Паналык 9 часов назад
Опять каникулы у школоты?!
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718
Лучший Друг Нанук Паналык 8 часов назад
Да он вроде пенсионер. То ли уровень развития так и остался, то ли деменция.

Он тут на днях заявил что он красный сталинец, юный роттенбержец, он, оказывается, на войне. С нами со всеми воюет. На ник его глянь


Может, контузило?
Ссылка youtu.be
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2k
Frank Borman 10 часов назад
Это страшный пугающий вой путинского тоталитаризма. А вот американские Ф-35 звучат по другому, более демократично.
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35k
dima423 11 часов назад
Мощно))
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15k
Robin Hood 12 часов назад
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5k
ЛеонидТерехов 12 часов назад
Кучно пошли ... видать на Белый Дом!
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25k
Федор 12 часов назад
Вот пускать теперь и писаются от страха))))
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8k
krivsan 12 часов назад
дед говорил при жизни,что это звук не забудет Юнкерс Ju 87 'Штука'
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63k
Максим krivsan 10 часов назад
это да но на лапотники и специально ставили сирены. А тут хорошо звучит. Враг должен ссаться и даже сраться.
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19k
SerGProS 12 часов назад
Я то думал..
Ссылка coub.com
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 12 часов назад
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39k
Андрей Бертон 12 часов назад
Сергей Сергеевич Апресов (род. 10 марта 1983, Москва) российский журналист, телеведущий, популяризатор науки, главный редактор журнала «Цифровой океан» в прошлом главный редактор журналов «Вокруг света» и «Популярная механика».
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