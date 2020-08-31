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Перехват стратегического бомбардировщика B-52 российским Су-27

Перехват стратегического бомбардировщика B-52 российским Су-27 (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 августа 2020 09:32
Сообщество : Военное
Метки: b-52   авиация   видео   военное   граница   истребитель   су-27   
971
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Пентагон опубликовал видео, на котором запечатлён перехват российским истребителем Су-27 американского стратегического бомбардировщика B-52 над Чёрным морем. При этом действия российских лётчиков назвали небезопасными.

Источник:

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Метки: b-52   авиация   видео   военное   граница   истребитель   су-27   
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10  комментариев
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951
Ксения К 2 часа назад
Твари, разлетались... Как-то сама лично видела B-52 очень низко в небе над стоянкой возле магазина "Apelsins", что в Адажах. Муж тогда сказал - мол, жаль, что сбивать их некому.
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855
Pavel 13 минут назад
Действия Российских лётчиков назвали небезопасными, ни чего удивительного!!! Им надо както оправдать внелановую стрику штанов и мытьё кресел в смолёте
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7k
Мафусаил 39 минут назад
От проказник)))
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18
Дядя Витя 40 минут назад
Вопрос конечно интересный!
1. Если в наших территориальных водах, то слишком мягко. Сбивать надо!
2. Если не в наших территориальных водах, то слишком жёстко. Сбивать НЕ надо!
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8k
Prospector Час назад
Какие же Сушки красивые!!!
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755
Sergei Час назад
У них любая защита любыми странами своих интересов и границ - непрофессиональна, зато наличие контингента штатовских военных в Сирии без приглашения - профессионально.
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972
Vladimir Taranovich Час назад
типа обиделись? и ябедничают на ютубе? утипути ...не разрешают летать, где захочется
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1k
Том Сойер 2 часа назад
А нехрен летать там, где не надо летать! Шакалы амеровские совсем оборзели.....
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Prospector Том Сойер Час назад
Реально, думал как назвать? Шакалы! Браво!
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