Перехват стратегического бомбардировщика B-52 российским Су-27

Пентагон опубликовал видео, на котором запечатлён перехват российским истребителем Су-27 американского стратегического бомбардировщика B-52 над Чёрным морем. При этом действия российских лётчиков назвали небезопасными.
Пентагон пожаловался, что действия российских пилотов "вызвали турбулентность" для американского B-52
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