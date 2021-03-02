Как кумулятивные снаряды уничтожают танки

Кумулятивное оружие у человека, не знакомого с принципом его действия, может вызвать удивление. Как из-за маленькой дырочки в броне, в которую-то и палец с трудом пролезет, боевая машина оказывается подбитой и выходит из строя. Об этом и пойдет речь в сегодняшнем видео от издания «Военное дело».
В СССР, конечно, разрабатывал и динзащиту ещё с 60х, но генералы участники вов были категорически против навешивания взрывчатки на танки. Тем более во время испытаний в присутствии командующего бронетанковыми войсками сдетонировала вся динзащита и танк сгорел. Тема была похоронена.
И только в ходе очередного арабо-израильского конфликта в 82г наши советники увидели непонятные коробочки на израильских танках, один танк захватили и переправил в СССР и была дана команда "догонять и перегонять Америку" ну и израиль.
Есть патриотические версия, что в Израиле дз разработал эмигранты из СССР, который и занимался этой работой у нас. Но это хз, как было на самом деле
Да и 3 минутный ролик для поколения тик-ток. Даже мой 13 летний сын смотрит более серьёзные и детальные обзоры. Тем более найти кучу передач ртр, звезды не проблема
Детонация процесс химического превращения взрывчатого вещества, сопровождающийся освобождением энергии и распространяющийся по веществу в виде волны. В виде волны - это очень важно. Скорость этой волны для разных веществ разная - от 2 до 11 км/c.
Сам кумулятивный эффект показан размыто и неправильно. Под действием продуктов детонации кумулятивная воронка как бы выворачивается наружу и схлопывается, скорости при этом суммируется, в результате на некотором расстоянии (фокусное расстояние) формируется струя меди (кум. воронки чаще всего из меди, она хорошо тянется... из золота конечно лучше) которая движется со скоростью до 10км/c и размывает броню (В прямом смысле этого слова! Не прожигает, а именно размывает!) как струя из керхера землю, например.
Кумулятивный эффект все видят в реальной жизни очень часто, только не придают этому значение. Это капля, или любое тело падающее в жидкость. Воронка жидкости потом схлопывается и назад вылетает струя. Это и есть самая настоящая кумулятивная струя.
Как-то так...
Не важно чем плакирован конус кумулятива, важно то, что в фокусе кумулятивной струи удельное давление минимум на 1 порядок превосходит предел текучести цели. И тогда кумулятивная струя с броней взаимодействуют как жидкости.
А вот плакировка влияет на пробитие, в зависимости от материала от 1 до 5 калибров. И золото тут не самый интересный материал, кстати. Есть более интересные комбинации.
Один из деривативов кумулятивного снаряда - ударное ядро. Используется в инженерных боеприпасах. Очень интересная вещь, со своими плюсами и минусами.