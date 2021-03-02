Как кумулятивные снаряды уничтожают танки

Кумулятивное оружие у человека, не знакомого с принципом его действия, может вызвать удивление. Как из-за маленькой дырочки в броне, в которую-то и палец с трудом пролезет, боевая машина оказывается подбитой и выходит из строя. Об этом и пойдет речь в сегодняшнем видео от издания «Военное дело».