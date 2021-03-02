Необычная картина в ирландском пабе

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Посетитель одного из пабов Дублина запечатлел "картину", которая точно придется по душе поклонникам фильмов о Гарри Поттере. Персонаж на ней внезапно оживает и пытается не заснуть.
А теперь представьте человека, который внезапно увидит это после нескольких выпитых пинт пива
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