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Необычная картина в ирландском пабе

Необычная картина в ирландском пабе (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 марта 2021 09:47
Метки: видео   дублин   ирландия   картина   паб   прикол   
625
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Посетитель одного из пабов Дублина запечатлел "картину", которая точно придется по душе поклонникам фильмов о Гарри Поттере. Персонаж на ней внезапно оживает и пытается не заснуть.

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Метки: видео   дублин   ирландия   картина   паб   прикол   
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Мефодий 48 минут назад
в театре такую фишку видел...
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