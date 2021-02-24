Цыгане украли медный кабель, оставив без света десятки домов

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Свои действия они выложили в ТикТок!
Тюменские цыгане срезали пару сотен метров медного кабеля и оставили жилой квартал без света.
Затем потомки Будулая выковыривали дома цветной метал из оплетки и все это записывали на видео и сливали сразу в ТикТок!
Местные опера аж чаем поперхнулись, когда добрые люди прислали им линк на цыганский канал.
Затем потомки Будулая выковыривали дома цветной метал из оплетки и все это записывали на видео и сливали сразу в ТикТок!
Местные опера аж чаем поперхнулись, когда добрые люди прислали им линк на цыганский канал.
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Авторский пост
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