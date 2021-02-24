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Цыгане украли медный кабель, оставив без света десятки домов

Цыгане украли медный кабель, оставив без света десятки домов (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 февраля 2021 20:12
Метки: Тюмень   Цигане   кража   
742
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Свои действия они выложили в ТикТок!

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28  комментариев
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7k
Андрей А 2 часа назад
Нация бесполезных паразитов
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−15
rimtar 14 минут назад
называя цыган черножопыми, вы оскорбляете нас, кавказцев )
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1k
Feathery 48 минут назад
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3k
Денис Час назад
пускай там 100 кило меди - это грубо говоря 40000 рублей . Если найдут присядут годика на 3 . Я бы не стал даже за 400 килорублей рисковать свободой , еще и людей без света оставили , биомусор черножопый
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98
Сергей Ковалев Денис Полчаса назад
Смешно читать за "посадят"
. И за что их садить то??? В УК нет такой статьии-"За хищения кабелей" Вот по этому они такие борзые,что УК не только знают,но и чтят!!!
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3k
Денис Сергей Ковалев Полчаса назад
за хищение кабелей конечно нет , а вот кража и хищение есть . Кабель имущество государства . То есть по вашей логике если нет статьи за кражу гусей - можно пойти и обнести птицеферму ?
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12k
Yasen_Perec Час назад
Зубы будут медные делать. Медь теперь тоже в цене.
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3k
Свирепый Бамбр Час назад
В наказание надо пускать через цыган ток, пока не восстановят свет в районе.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Ой нанэ-нанэ! Лошади закончились, теперь перешли на кабель. Ромалы креативные, а значит, они никогда не вымрут. После ядерной войны на Земле останутся в живых только тараканы и цыгане.
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3k
Wertos 2 часа назад
По такому кабелю квартал не запитать !
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98
Сергей Ковалев Wertos 2 часа назад
Запитка на ТП производится по фидерным линиям.Это один кабель.Не редко дублируется запасным.В одном вы правы,что одно ТП не может запитать квартал,но скорей всего автор написал квартал для "красного словца" .Это не столь решающе
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3k
Wertos Сергей Ковалев Час назад
Больше похож на ВВГ4х25, чем на тот, которым ТП запитывают
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1k
ALEX 2 часа назад
Как полиция Испании успокаивает цыган.
Ссылка youtu.be
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98
Сергей Ковалев ALEX 2 часа назад
Жалко,что только в Испании.А у нас они ЛЮДИ!!!!
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1k
ALEX Сергей Ковалев Полчаса назад
"Люди"
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112
leonid zilb ALEX 18 минут назад
даже не представляю сколько было вы вони из эхов москвы и от невальных вместе с ахиджаковыми если бы это было в России
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20k
Батончик с маком 2 часа назад
хоть бы одного ё.бом токнуло когда кабель выдёргивали
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6k
sumrаknn 2 часа назад
Не смейте цыган трогать!!! Это единственная нация которая не дает России рухнуть в полное вымирание!! Русские, усилиями нынешних властей рожают 1 ребенка на 2 семьи, а цигане приносят по 10 детенышей на каждую самку. Ну да, есть минусы,я не слышал чтобы они защищали Родину, ибо Россия для них не родина, я не слышал чтобы хоть 1 цыган работал, не слышал о том что они умеют добывать деньги кроме как криминальным путем, они замещают коренной народ собой, но они же держат статистику!!! так что не трогайте их. А местные опера удивились? Они что с луны? Или им лень посидеть в засаде 2 часа и поймать каждого первого с поличным? Так что не надо их ругать, пусть дальше замещают наши народы.
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98
Сергей Ковалев sumrаknn 2 часа назад
В целом я вас поддерживаю, но есть цыгане которые работают. И вы будете удивлены, но если цыган работает, то он еще и очень хорошо работает
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6k
sumrаknn Сергей Ковалев 57 минут назад
У кого диагностируют рак - умирают не быстро, а очень быстро. И вы будете удивлены, но есть такие, которые живут после диагностирования рака целых 10 или даже 20 лет, конечно таких 0,001% но такие же есть!!! Что толку от 1 законопослушного на 100 000 ? Какой смысл упоминать невероятно редкие исключения? В лотерее тоже есть шанс выиграть, давайте вам зарплату выдадим 1 билетом лото, который может выиграть 1 0 0 0 0 0 0? Если говорить об одном человеке, то еще есть мизерный шанс , что он будет не такой как все, но что сделает 1 честный цыган против сотен тысяч маргиналов?
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98
Сергей Ковалев sumrаknn 38 минут назад
И тем не менее.Вы написали в категоричной форме-Все дармоеды!!! Не все..У цыган,есть касты,как и на их исторической родине Индии.Они живут согласно законам своей касты.Не удивлюсь,что вы этого не знали.
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1k
мега гон 2 часа назад
переселить их всех на необитаемый остров и пусть там воруют и попрошайничают друг у друга...
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80k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Иногда начинаешь понимать Адика
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1k
ALEX Taras Kozalupko 2 часа назад
Адик, как это мило.

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8k
ГородДомов 2 часа назад
медный штырь им в жопу . ..
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604
GoInDown 2 часа назад
Я не расист, но
Ссылка www.youtube.com
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