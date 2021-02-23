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Александр Прохоренко: огонь на себя! Подвиг, о котором говорит весь мир

Александр Прохоренко: огонь на себя! Подвиг, о котором говорит весь мир (1 видео)

Автор:
23 февраля 2021 13:54
Метки: Сирия   армия   героизм   

Его имя известно многим, ведь он совершил настоящий подвиг. Мужчина из спецназа ССО в Сирии пожертвовал своей жизнью, вызвал огонь на себя, чтобы выполнить свой воинский долг. Это ли не мужество? За это он признан Героем России. Посмертно…Как жил, чем занимался и кого любил Александр Прохоренко? Расскажем в новом выпуске на канале NewSoldat. Памяти Прохоренко Александру Александровичу посвящается!

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Подвиг Прохоренко невозможно полностью понять, не зная того, как он рос. Один из его одноклассников позднее вспоминал, что, встречаясь с Александром уже после выпуска из школы, он услышал от него, что тот мечтает совершить подвиг.
Все произошло 17 марта 2016 года под Пальмирой…
Русский солдат из ССО России во время военных действий наводил удары самолетов армии РФ по врагу возле Тадмора, небольшого населенного пункта. Чтобы уничтожить стратегически важные цели, нужна была предельная точность в опознании их местоположения. Координаты точек передавались с земли российским спецназом. Эту работу и делал Александр Прохоренко.
Считается, что последними словами этого старшего лейтенанта из отряда специального назначения сил специальных операций России были:
- Командир, я окружен, запрашиваю атаку с воздуха на себя.
Подвиг этого солдата показал, каким может быть военный. За мужество и смелость, а также жертву своей жизни герой армии России был отмечен тремя медалями. Вот такие бывают непридуманные истории.

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Метки: Сирия   армия   героизм   
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16  комментариев
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3k
tamin 3 часа назад
Именно такие люди являются опорой и гордостью государства! И такие люди остановили фашистов.
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767
Андрей 20 минут назад
Слава и Честь!!!
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468
solosolovov 2 часа назад
Погиб в Сирии, задумайтесь. Погиб в Сирии, Герой.
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385
Кристина Удальцова solosolovov Час назад
Погибнуть можно в любой точке земного шара. Что бы стать героем - следует любить свою Родину, быть верным присяге и долгу. Я так полагаю, что вы и на родине погибните, при этом так и не став героем. В вас нет элементарного уважения к героям и потому судьба их подвигов для вас очень маловероятна.
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468
solosolovov Кристина Удальцова Час назад
А почему Вы не герой. То же не любите свою родину? И с чего В ы взяли что Я не уважаю героев. Про присягу вообще молчите если не понимаете в этом деле ничего.
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468
solosolovov Кристина Удальцова Час назад
Для самообразования почитайте текст присяги РФ.
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2k
Андрей Савченко solosolovov 41 минуту назад
Там что-то новое или как и в нашей? Самое главное в присяге - не предавать. Вот развалилась Родина и не стало её, но навсегда единственно родным остаётся только тот флаг, которому ты присягал. Все остальные - это либо тряпки, либо то, что вынужден терпеть или считать относительно своим. Для меня в этом отношении Героями являются бойцы рижского ОМОНа. Это образец верности и долга. Вот это главное. Что же касается Героя, то за интересы своей Родины погибать должно везде, где она того потребует. А ещё лучше - выполнить задачу и вернуться живым.
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583
GoInDown solosolovov Полчаса назад
А что не так с текстом присяги ВС РФ?
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24k
MatveiVainrub 3 часа назад
Тем кто воюет против исламских пирдаргов - САЛЮТ . Потому что будущие поколения морально и социально обоготятся от уничтожения таких радикальных систем . А. Прохоренко настоящий воин узревший вечность ещё до того , как она поглотила его . Я преклоняю колено и снимаю шапку перед таким людьми и их ликом . Имя их будет золотыми буквами вписанно на аллее славы среди тысяч равных !!!
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3k
Едондер пуп 3 часа назад
Меня в таких случаях интересует - как себя чувствует командир и тот, кто заведомо стрелял по товарищу.
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704
Любушка Едондер пуп 2 часа назад
Ты лучше интересуйся своим кишечником. А то глисты из задницы в мозг дорогу проложили.
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3k
Vladimir Lysikov Едондер пуп 2 часа назад
Те, кто ведут огонь не знают- где именно находится наводчик. Тот передаёт координаты: Квадрат такой-то... и другие данные, для коррекции. Командир- может знать, а может тоже не знать где наводчик, если ему приходится перемещаться. В данном случае, похоже знал. Но фраза: "Вызываю огонь на себя!" -красивая, но бессмысленная, передаются координаты/ориентиры.
Что чувствуют- да то же, что и вы бы чувствовали. Военные тоже люди, но они умеют несколько больше обычных людей: ставить долг и приказ выше эмоций и инстинкта самосохранения.
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3k
Едондер пуп Любушка Полчаса назад
Спасибо, что наличие мозга признали, хоть и таким хабалистым способом)) Причина Вашего гнева совершенно не ясна: речь ведь не о погибшем, а о живых - что они чувствуют. Но не отвечайте, я догадываюсь, что морально-этические вопросы - это не Ваше.
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767
Андрей Едондер пуп 15 минут назад
А ты представь, что чувствовал бы Прохоренко если бы попал в плен? А в тех краях могут и умеют пытать так, что человек очень долго остаётся живым. Ты об этом не знал?
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