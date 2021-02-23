Александр Прохоренко: огонь на себя! Подвиг, о котором говорит весь мир

Подвиг Прохоренко невозможно полностью понять, не зная того, как он рос. Один из его одноклассников позднее вспоминал, что, встречаясь с Александром уже после выпуска из школы, он услышал от него, что тот мечтает совершить подвиг.

Все произошло 17 марта 2016 года под Пальмирой…

Русский солдат из ССО России во время военных действий наводил удары самолетов армии РФ по врагу возле Тадмора, небольшого населенного пункта. Чтобы уничтожить стратегически важные цели, нужна была предельная точность в опознании их местоположения. Координаты точек передавались с земли российским спецназом. Эту работу и делал Александр Прохоренко.

Считается, что последними словами этого старшего лейтенанта из отряда специального назначения сил специальных операций России были:

- Командир, я окружен, запрашиваю атаку с воздуха на себя.

Подвиг этого солдата показал, каким может быть военный. За мужество и смелость, а также жертву своей жизни герой армии России был отмечен тремя медалями. Вот такие бывают непридуманные истории.