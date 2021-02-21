FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Кино 4775 постов • 1045 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Кино 
Мишель Пфайффер с одного дубля снесла 4 головы манекенам хлыстом

Мишель Пфайффер с одного дубля снесла 4 головы манекенам хлыстом (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 февраля 2021 09:55
Сообщество : Кино
Метки: Бэтмен возвращается   Мишель Пфайффер   видео   кино   с одного дубля   фото   
1239
1
1
Видео с Мишель Пфайффер из фильма «Возвращение Бэтмена» 1992 года набирает популярность в Твиттере, а фанаты восхищаются мастерством злодейки из комиксов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Бэтмен возвращается   Мишель Пфайффер   видео   кино   с одного дубля   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
Антон 2 часа назад
Так Мишель женщина с большой буквы. Сама грация, изящество и женственность.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
232
Bastard Fat 42 минуты назад
Хороша...а в "Леди Ястреб" ваще файер....Мишель Файер
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
KiploksAKS 2 часа назад
А что, никак нельзя было на русский перевести?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Некто KiploksAKS Час назад
ТС уже снес почти весь текст.
А на русский было переведено все, включая "Катящийся камень". не успел заскринить =\
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
DerDimon 2 часа назад
Нашелся! Я уже думал, ты навсегда на алиэкспрессе останешься работать переводчиком.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы «Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы 33 самых главных фильма, которые стоит посмотреть в 2020 году 33 самых главных фильма, которые стоит посмотреть в 2020 году Самая стёбная "История Дэвида Копперфилда" Самая стёбная "История Дэвида Копперфилда" Трогательный ролик от Disney посвящённый новогодним праздникам и семье Трогательный ролик от Disney посвящённый новогодним праздникам и семье Что на самом деле значит фраза "Я этого в химках видал. Деревянными торгует!" Что на самом деле значит фраза "Я этого в химках видал. Деревянными торгует!" Лучшие новые российские фильмы 2020 Лучшие новые российские фильмы 2020
ZeroCharisma

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

677848



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Гражданская позиция в стишках-пирожках
5
199
Гражданская позиция в стишках-пирожках
8 интересных фактов о фильме «Особенности национальной охоты»
6
121
8 интересных фактов о фильме «Особенности национальной охоты»
﻿
Набирающие популярность в сообществах
25 "невидимых" привилегий, к которым люди просто-напросто привыкли
4
68
25 "невидимых" привилегий, к которым люди просто-напросто привыкли
Мечта геймера на колесах: компания Lexus построила машину с игровым компьютером
0
16
Мечта геймера на колесах: компания Lexus построила машину с игровым компьютером
«Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы
«Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересное#интересно#позитив#картинки#сша#праздник#шоу бизнес#дети
#Юмор#животные#кино#люди#23 февраля#аварии#авто аварии#подарок#прикольные#дикие животные
#факты#прикол#Россия#дтп#дикая природа#наука#подборка#приколы#автомобили#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться