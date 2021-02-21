Мишель Пфайффер с одного дубля снесла 4 головы манекенам хлыстом

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Видео с Мишель Пфайффер из фильма «Возвращение Бэтмена» 1992 года набирает популярность в Твиттере, а фанаты восхищаются мастерством злодейки из комиксов.
Клип, которым поделился менеджер Netflix по социальным сетям Джаретт Визельман, показывает Пфайффер в роли Селины Кайл / Женщины-кошки, умело сбивающей головы с манекенов во время съемок сцены из фильма Тима Бертона, что она, как известно, сделала за один раз.
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А на русский было переведено все, включая "Катящийся камень". не успел заскринить =\