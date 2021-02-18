FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Кино 4768 постов • 1043 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Кино 
Первый трейлер фильма Mortal Kombat

Первый трейлер фильма Mortal Kombat (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 февраля 2021 13:27
Сообщество : Кино
Метки: анимация   анонс   видео   мортал комбат   трейлер   фильм   
1060
1
1
В Сети раньше времени появился трейлер новой экранизации культовой серии видеоигр в жанре файтинг Mortal Kombat. Официально ролик должен выйти вечером 18 февраля и на данный момент доступен с любительской озвучкой.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: анимация   анонс   видео   мортал комбат   трейлер   фильм   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Mutantino 2 часа назад
ну что ж посмотрим, смогут ли они обновить достойным образом, оригинальный фильм был довольно неплох, а для своего времени просто культовым для многих.
да и саундтрек в оригинальном был просто нереальным, на скольких мобильниках стояла заглавная тема "мортал комбат" ;)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
225
Антон Васильев 2 минуты назад
"...экранизация культового фильма"? Это как?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
tamin 10 минут назад
блин сразу вспомнил дискеты, первый мк и сразу хочется посмотреть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
438
Остап_Бендер_Задунайский 13 минут назад
BBYBYBY)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
z0_0b Полчаса назад
Лучше бы Killer Instinct сняли..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Пётровыч Час назад
Получится отрыжка прошлого. Фильм возможно окупится, так как рассчитан на старых фанатов и молодых задротов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−4
Мефистофель Час назад
ХАХАХА...!!!!! кано вообще убил если вообще это кано....:))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−4
Мефистофель Час назад
Неее...!!! не сравнится с оригиналом и актерами 1995 - 1997 года...! а вот этот 2021 такое впечатления что пародию сняли да и актеры какие-то хлипкие если так можно назвать.!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр Зотов Час назад
хм. Скорпа и Кано хорошими сделали на этот раз?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
dima423 2 часа назад
Лорд Рэйден мне больше нравился в исполнении Ламберта) а тут че то все косоглазые и кто надо и кто не надо...китайский чтоль фильм?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Это, мать ее, пробка» - актеры дубляжа в московской реальности «Это, мать ее, пробка» - актеры дубляжа в московской реальности Танцоры показали зажигательный световой номер, посвященный игре Mortal Kombat Танцоры показали зажигательный световой номер, посвященный игре Mortal Kombat Скорпион вновь оказался сильнее! Скорпион вновь оказался сильнее! Оригинальное представление от команды украинских танцоров в честь выхода новой части игры Mortal Kombat Оригинальное представление от команды украинских танцоров в честь выхода новой части игры Mortal... Анимационные повторы в классических мультфильмах студии Disney Анимационные повторы в классических мультфильмах студии Disney Схватка роботов-пылесосов под эпичный саундтрек Схватка роботов-пылесосов под эпичный саундтрек
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

468654



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Шварценеггер почтил память советского штангиста Юрия Власова
4
39
Шварценеггер почтил память советского штангиста Юрия Власова
Чем отличаются титулы эмира, халифа, султана, шаха и хана
7
119
Чем отличаются титулы эмира, халифа, султана, шаха и хана
﻿
Набирающие популярность в сообществах
На МКС тестируют покрытие, убивающее бактерии и вирусы. Да, и корону!
0
8
На МКС тестируют покрытие, убивающее бактерии и вирусы. Да, и корону!
Хассо и кошки. Два прикольных случая
0
1
Хассо и кошки. Два прикольных случая
Люди, на чью молодость выпало одно из самых страшных испытаний
Люди, на чью молодость выпало одно из самых страшных испытаний
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#животные#люди#аварии#авто аварии#позитив#сша#дети#картинки
#фото#прикол#история#природа#дтп#истории#приколы#автомир#забавно#прикольные
#факты#подборка#интересное#Россия#знаменитости#кино#СССР#автомобили#зима#снег

На что жалуетесь?

Вернуться