Первый трейлер фильма Mortal Kombat

В Сети раньше времени появился трейлер новой экранизации культовой серии видеоигр в жанре файтинг Mortal Kombat. Официально ролик должен выйти вечером 18 февраля и на данный момент доступен с любительской озвучкой.
Фильм выйдет 16 апреля в кинотеатрах и интернет-сервисе HBO Max. Премьера фильма в России назначена на 8 апреля. Рассмотреть анимированные постеры узнаваемых персонажей экранизации можно по данной ссылке .
Внимание! В трейлере присутствуют сцены насилия и ненормативная лексика.
Внимание! В трейлере присутствуют сцены насилия и ненормативная лексика.
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да и саундтрек в оригинальном был просто нереальным, на скольких мобильниках стояла заглавная тема "мортал комбат" ;)