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Реакция коня, впервые в жизни увидевшего зебру

Реакция коня, впервые в жизни увидевшего зебру

Автор:
13 марта 2024 07:14
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   зебра   лошадь   
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Конь впервые в жизни увидел зебру и кажется получил психологическую травму.

В природе очень много видов, которые во многом схожи между собой, однако у них есть принципиальные различия, как, например, между лошадьми и зебрами. Несмотря на то, что на первый взгляд они похожи, у них очень много отличий, и одно из основных сразу бросается в глаза — это окрас.

Если мы понимаем, что существуют такие виды животных, которые очень похожи, но в то же время совсем разные, то им это никак не объяснить. Вот и получаются такие ситуации, как в этом видео, где случилась роковая встреча коня и зебры. Животным теперь точно понадобится зоопсихолог.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   зебра   лошадь   
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АнтонПолднев 58 минут назад
Вспомнился пожилой анекдот.
Утро. Солнышко светит. Травка зеленеет. Зеброчка на лужочке пасется, веселая, молоденькая. Конь из кустов на нее смотрит-смотрит, а потом хмуро произносит:
- А вот пижамку придется снять...
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