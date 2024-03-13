Реакция коня, впервые в жизни увидевшего зебру

В природе очень много видов, которые во многом схожи между собой, однако у них есть принципиальные различия, как, например, между лошадьми и зебрами. Несмотря на то, что на первый взгляд они похожи, у них очень много отличий, и одно из основных сразу бросается в глаза — это окрас.

Если мы понимаем, что существуют такие виды животных, которые очень похожи, но в то же время совсем разные, то им это никак не объяснить. Вот и получаются такие ситуации, как в этом видео, где случилась роковая встреча коня и зебры. Животным теперь точно понадобится зоопсихолог.