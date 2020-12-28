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Увлекательный жизненный цикл жука-геркулеса

Увлекательный жизненный цикл жука-геркулеса (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 декабря 2020 11:09
Метки: видео   жизненный цикл   жук-геркулес   жуки   интересно   познавательно   
277
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Интересное видео о жизненном цикле одного из самых больших летающих насекомым – жука-геркулеса. Названный в честь древнегреческого полубога Геркулеса (Геракла) жук прославился способностью поднимать и перетаскивать очень тяжелые по отношению к размерам и массе своего тела грузы.

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Метки: видео   жизненный цикл   жук-геркулес   жуки   интересно   познавательно   
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21k
Vazari Час назад
Уфф. Словно фильм ужасов посмотрел...
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491
insaider Полчаса назад
Няшные.
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10k
Serg2001 52 минуты назад
Такого жука хорошо в жару с собой таскать... вместо вентилятора!.. И ручка удобная.. ))
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