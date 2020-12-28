Увлекательный жизненный цикл жука-геркулеса

Интересное видео о жизненном цикле одного из самых больших летающих насекомым – жука-геркулеса. Названный в честь древнегреческого полубога Геркулеса (Геракла) жук прославился способностью поднимать и перетаскивать очень тяжелые по отношению к размерам и массе своего тела грузы.
Питается рогатый житель Центральной и Южной Америки чаще всего гнилой древесиной и перезревшими фруктами.
От личинки до огромного жука за несколько стадий:
яйцо — 4—6 недель;
личинка — 1,5—2 года;
куколка — 6 недель;
имаго (взрослая особь) — до 6 месяцев.
личинка — 1,5—2 года;
куколка — 6 недель;
имаго (взрослая особь) — до 6 месяцев.
Источник:
Ссылки по теме:
- Убрался на рабочем месте перед уходом домой
- Из видео соревнований по трюкам на BMX у спортсменов удалили велосипеды
- Как добывают лед для ледового городка
- Художник оживляет уличные пейзажи с помощью вырезанных из бумаги известных персонажей
- Аттракцион для сильных духом
19
Понравилось19
Новости партнёров
Загрузка...