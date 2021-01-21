Инженер-механик изготовил себе механический протез пальцев кисти

Инженер-механик Ян Дэвис потерял четыре пальца левой руки после аварии. Однако мужчина не отчаялся и решил изготовить себе протез.
Инженер снимает отчеты о том, как он делает себе механический протез пальцев кисти. Киберпанк наступает!
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