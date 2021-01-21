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Инженер-механик изготовил себе механический протез пальцев кисти

Инженер-механик изготовил себе механический протез пальцев кисти (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 января 2021 09:47
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: видео   инженер   интересно   киберпанк   кисть   протез   рука   
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Инженер-механик Ян Дэвис потерял четыре пальца левой руки после аварии. Однако мужчина не отчаялся и решил изготовить себе протез.

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Метки: видео   инженер   интересно   киберпанк   кисть   протез   рука   
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1  комментарий
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−16
Alexander 45 минут назад
молодец, а в запаске наверно с когтями)
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