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Собака ударила рабочего палкой по голове

Собака ударила рабочего палкой по голове

Автор:
30 марта 2024 11:49
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   животные   забавно   палка   по голове   собака   
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Мужчина просто хотел поиграть со своей собакой и швырнул ей палку, но забава пошла несколько не по плану.

Для начала питомица по кличке Бан повеселила хозяина, ведь она, схватив палку с пола, случайно нацепила на неё мешок и унеслась с этим подобием «флага» прочь. Но дальше смех закончился, и владельцу расшалившейся любимицы пришлось смутиться и приносить извинения. Дело в том, что во дворе дома работал некий мужчина, и этот неудачливый рабочий получил палкой по голове — пробегавшая мимо собака нанесла ему случайный удар. И даже палку от неожиданности уронила.


Конечно, на собаку особенно не обидишься, да и её хозяин в общем-то ни при чём. Случайность — она на то и случайность, что в ней никто не виноват.


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Метки: Видео   животные   забавно   палка   по голове   собака   
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