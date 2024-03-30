Собака ударила рабочего палкой по голове

Мужчина просто хотел поиграть со своей собакой и швырнул ей палку, но забава пошла несколько не по плану.
Для начала питомица по кличке Бан повеселила хозяина, ведь она, схватив палку с пола, случайно нацепила на неё мешок и унеслась с этим подобием «флага» прочь. Но дальше смех закончился, и владельцу расшалившейся любимицы пришлось смутиться и приносить извинения. Дело в том, что во дворе дома работал некий мужчина, и этот неудачливый рабочий получил палкой по голове — пробегавшая мимо собака нанесла ему случайный удар. И даже палку от неожиданности уронила.
Конечно, на собаку особенно не обидишься, да и её хозяин в общем-то ни при чём. Случайность — она на то и случайность, что в ней никто не виноват.
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