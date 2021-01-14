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Начинающий сноубордист пытается справиться с бугельным подъемником

Начинающий сноубордист пытается справиться с бугельным подъемником (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 января 2021 09:21
Сообщество : Юмор
Метки: бугельный подъемник   видео   красное озеро   подъем   подъемник   прикол   сноуборд   сноубордист   
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На горнолыжном курорте любители зимних видов спорта запечатлели начинающего сноубордиста, которому пришлось несладко на бугельном подъемнике. Однако парень не собирался сдаваться.

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Метки: бугельный подъемник   видео   красное озеро   подъем   подъемник   прикол   сноуборд   сноубордист   
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Lev Asriev Полчаса назад
Это еще не самый плохой подъемник для сноуборда. Самый плохой вот этот, что на фотке. А парнишка сглупил, не отстегнув "заднюю" ногу. С отстегнутой спокойно поднялся бы.
Это еще не самый плохой подъемник для сноуборда. Самый плохой вот этот, что на фотке. А парнишка сглупил, не отстегнув "заднюю" ногу. С отстегнутой спокойно поднялся бы.
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