Начинающий сноубордист пытается справиться с бугельным подъемником

На горнолыжном курорте любители зимних видов спорта запечатлели начинающего сноубордиста, которому пришлось несладко на бугельном подъемнике. Однако парень не собирался сдаваться.
Пока поднялся уже накатался. Видео предположительно было снято на горнолыжном курорте «Красное озеро» в Ленинградской области.
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