Альтернативная концовка Людей в чёрном 2

В 2002 году состоялась премьера продолжения культового фильма Люди в чёрном. Для многих любителей инопланетной тематики это стало прекрасны подарком.

Все ли помнят как завершился фильм? Предлагаю посмотреть альтернативную версию, не вошедшую в основной фильм.(к сожалению видео доступно только на английском языке то текст там не сильно важен)