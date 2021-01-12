Альтернативная концовка Людей в чёрном 2

Возможно мы видели эту концовку, просто забыли. Давайте проверим.
В 2002 году состоялась премьера продолжения культового фильма Люди в чёрном. Для многих любителей инопланетной тематики это стало прекрасны подарком.
Все ли помнят как завершился фильм? Предлагаю посмотреть альтернативную версию, не вошедшую в основной фильм.(к сожалению видео доступно только на английском языке то текст там не сильно важен)
Все ли помнят как завершился фильм? Предлагаю посмотреть альтернативную версию, не вошедшую в основной фильм.(к сожалению видео доступно только на английском языке то текст там не сильно важен)
Авторский пост
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