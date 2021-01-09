Как выглядели бы страны мира, будь они планетами

Блогер зачастую сравнивает масштабы различных объектов, а в этот раз он показал, насколько крохотными были бы страны, если бы они стали планетами
Испанский 3D-аниматор Альваро опубликовал на своем YouTube-канале видео, в котором он превратил некоторые страны Земли в планеты. Автор отметил, что таким способом можно наглядно понять, насколько отличаются размеры разных стран. К сожалению, в видео представлены не все страны мира, но самые крупные Альваро не смог обойти стороной!
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«Парад» планет-стран начинается с Ватикана, который кажется просто «крошкой» по сравнению с «гигантом» Россией. И это совсем неудивительно, ведь площадь нашей страны равна 17 100 000 км², а Ватикана — всего 0,49 км²! Возможно, именно на такой планете мог жить Маленький принц из одноименной повести Антуана де Сент-Экзюпери. Герой рассказа мог видеть закат Солнца целых десять раз за земной день!
Наблюдать за вереницей планет-стран интересно не только с точки зрения размера. Все эти «шарики» разного цвета и рельефа, что помогает сразу же понять, какие страны являются более «зелеными», а на каких разрастаются «каменные джунгли». Также в видео наглядно показано насколько крошечными являются планеты-страны по отношению к Земле, да и к Луне... за исключением России.
Наблюдать за вереницей планет-стран интересно не только с точки зрения размера. Все эти «шарики» разного цвета и рельефа, что помогает сразу же понять, какие страны являются более «зелеными», а на каких разрастаются «каменные джунгли». Также в видео наглядно показано насколько крошечными являются планеты-страны по отношению к Земле, да и к Луне... за исключением России.
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