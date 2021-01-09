FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Когда одним дали премию на НГ, а другим — нет Когда одним дали премию на НГ, а другим — нет "А ты кто по жизни?": житель Ставрополья дал достойный отпор двум неадекватным бородачам "А ты кто по жизни?": житель Ставрополья дал достойный отпор двум... Без палева: когда скрытность решает Без палева: когда скрытность решает 10 пунктов которые в США хуже, чем в России 10 пунктов которые в США хуже, чем в России Как поживают солисты группы ABBА, чем занимаются и как выглядят Как поживают солисты группы ABBА, чем занимаются и как выглядят Рисунки на грязных грузовиках: 36 крутых работ Никиты Голубева Рисунки на грязных грузовиках: 36 крутых работ Никиты Голубева 15 известнейших мемов с неизвестными героями: кто они 15 известнейших мемов с неизвестными героями: кто они Продукты - можно, носки - нельзя: на Украине ввели локдаун и ограничили продажу отдельных товаров Продукты - можно, носки - нельзя: на Украине ввели локдаун и... Спасенному попугаю подарили новый клюв Спасенному попугаю подарили новый клюв Родители, которые когда-то были круты, как боги Родители, которые когда-то были круты, как боги Цинк и это не всё о нём Цинк и это не всё о нём Фотоподборка Фотоподборка Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки Что будет делать муравей, если окажется далеко от муравейника? Что будет делать муравей, если окажется далеко от муравейника? Гифки дня Гифки дня Наглядные доказательства того, почему мужчины никогда не смогут на 100% понять женщин Наглядные доказательства того, почему мужчины никогда не смогут на... 26 самых необычных и ярких представителей правящей элиты нашей планеты 26 самых необычных и ярких представителей правящей элиты нашей планеты Гифки Гифки
Новое > Видео 
Как выглядели бы страны мира, будь они планетами

Как выглядели бы страны мира, будь они планетами (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 января 2021 21:18
Метки: площадь   страны   факты   
538
1
1
Блогер зачастую сравнивает масштабы различных объектов, а в этот раз он показал, насколько крохотными были бы страны, если бы они стали планетами

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: площадь   страны   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
22k
Е-Лена 17 минут назад
Красиво.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 37 минут назад
прикольно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
Андрей 48 минут назад
Эпично!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп 54 минуты назад
Гренландию от Дании отделили. Яркий пример того, что территория - не главное))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр Иванов Час назад
Глобус Украины в студию!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Tim_G Час назад
а где в/на УКРАИНА???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
zloykoyot Tim_G Час назад
Такой страны в Испании не знают видимо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Всё, что вы не знали о фильме "Гремлины" Всё, что вы не знали о фильме "Гремлины" Что в современной России вызывает у вас чувство гордости? Что в современной России вызывает у вас чувство гордости? 21-летняя девушка откровенно рассказала о трудностях жизни с большой грудью 21-летняя девушка откровенно рассказала о трудностях жизни с большой грудью Функционирование ДНК показали в удивительной анимации Функционирование ДНК показали в удивительной анимации Она вылила пол-литра «Кока-Колы» в туалет... Ты только взгляни, что случилось! Она вылила пол-литра «Кока-Колы» в туалет... Ты только взгляни, что случилось!
Похабыч

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

47869



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Десять мифов о ремнях безопасности
7
266
Десять мифов о ремнях безопасности
"Там что, хурма по акции?": реакция соцсетей на штурм Капитолия в Вашингтоне
1
473
"Там что, хурма по акции?": реакция соцсетей на штурм Капитолия в Вашингтоне
﻿
Набирающие популярность
Про тексты повышенной духовности
0
32
Про тексты повышенной духовности
Наш биатлон вернулся на допинговые рельсы? 26 дисквалификаций ничему не научили
0
60
Наш биатлон вернулся на допинговые рельсы? 26 дисквалификаций ничему не научили
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
3
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#приколы#факты#подборка#СССР#истории#художник#интересные факты#птицы#новый год
#интересно#прикол#история#Россия#сша#кино#смех#космос#соцсети#собака
#фото#картинки#животные#настроение#девушки#позитив#великобритания#люди#WhatsApp#природа

На что жалуетесь?

Вернуться