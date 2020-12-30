FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9427 постов • 1161 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Побег из курятника

Побег из курятника (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 декабря 2020 14:57
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   курица   полет   прикол   птицы   стереотипы   
272
1
1
Кто сказал, что курицы не летают? Одна из обитательниц курятника собрала волю в кулак, тяжело взмахнула крыльями и полетела навстречу свободе.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   животные   курица   полет   прикол   птицы   стереотипы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
58k
Viktor Час назад
Вот она, её свобода!

Вот она, её свобода!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Алексей 7 минут назад
Побег из курятника
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Свирепый Бамбр 19 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
котегRUS 47 минут назад
даже среди куриц бывают люди..))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Ligov Час назад
Видать согрешила мамаша этой птички явно не с петухом...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
parallax Час назад
Лиса в лесочке по соседству, её уже заждалась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
245
Antei949 Час назад
Побег из курятника
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Денис Час назад
Вот и у меня на даче пару лет тому назад не досмотрели, одна такая мутантиха перелетела заа за двухметровый забор, при этом пару кругов перед этим сделав по двору и её сцапала какая-то хищная птичка. Прямо на глазах у тёщи моей. :)
Что странно - эту хищную птичку мы сто раз видели до этого происшествия и после.
Висит в небе почти над домом постоянно. Высматривает мышек в поле рядом.
Но курицы, которые гуляют не по полю, а по двору для неё по ходу как-будто не существуют :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Свирепый Бамбр Денис 17 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Вот, что случается, когда в одном купе оказываются сразу два Деда Мороза Вот, что случается, когда в одном купе оказываются сразу два Деда Мороза Коротко о плюсах и минусах домашнего содержания сороки Коротко о плюсах и минусах домашнего содержания сороки На свободу захочешь и не так поплывешь! На свободу захочешь и не так поплывешь! Петух встречает любимую хозяйку со школьного автобуса Петух встречает любимую хозяйку со школьного автобуса Сообразительная сорока начала кидать в бутылку камни, чтобы поднять уровень воды Сообразительная сорока начала кидать в бутылку камни, чтобы поднять уровень воды Кукабара вырвала колбаску из рук австралийца Кукабара вырвала колбаску из рук австралийца
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

457095



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Скажи спасибо 2020 году
0
3
Скажи спасибо 2020 году
Поворот не туда: о людях, которые не используют поворотники
2
204
Поворот не туда: о людях, которые не используют поворотники
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Просивший у "дедушки президента" себе под ёлку акций "Роснефти" школьник получил портрет Путина
0
41
Просивший у "дедушки президента" себе под ёлку акций "Роснефти" школьник получил...
Пиво VS подкаблучные отмазки
1
30
Пиво VS подкаблучные отмазки
Вот, что случается, когда в одном купе оказываются сразу два Деда Мороза
Вот, что случается, когда в одном купе оказываются сразу два Деда Мороза
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#новый год#дтп#природа#СССР#девушки#смешные#красота#зима
#интересно#прикол#люди#прикольные#аварии#авто аварии#забавно#на различный вкус#авария дня#картинки
#Юмор#факты#интересное#подборка#кино#юмора#приколы#праздник#задержание#корпоратив

На что жалуетесь?

Вернуться