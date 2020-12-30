Кто сказал, что курицы не летают? Одна из обитательниц курятника собрала волю в кулак, тяжело взмахнула крыльями и полетела навстречу свободе.
Когда небо зовёт
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Что странно - эту хищную птичку мы сто раз видели до этого происшествия и после.
Висит в небе почти над домом постоянно. Высматривает мышек в поле рядом.
Но курицы, которые гуляют не по полю, а по двору для неё по ходу как-будто не существуют :)