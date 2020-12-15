Девушка решила станцевать у открытого окна, но увлеклась

Девушка надела на голову праздничный колпак и решила станцевать у открытого окна. В процессе съемки она решила продемонстрировать оператору свое отсутствие страха высоты и поплатилась за это.
Станцевала так, что запомнит на всю жизнь
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