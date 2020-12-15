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Девушка решила станцевать у открытого окна, но увлеклась

Девушка решила станцевать у открытого окна, но увлеклась (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 декабря 2020 09:47
Метки: видео   девушка   неудача   окно   падение   танец   фейл   
1673
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Девушка надела на голову праздничный колпак и решила станцевать у открытого окна. В процессе съемки она решила продемонстрировать оператору свое отсутствие страха высоты и поплатилась за это.

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Метки: видео   девушка   неудача   окно   падение   танец   фейл   
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6  комментариев
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2k
A Час назад
Девушка решила станцевать у открытого окна, но увлеклась
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26k
Aleksandr 11 минут назад
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liveevil 20 минут назад
У оператора такая реакция, будто он знал, что так и будет и даже не удивился))
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7k
Фантом Час назад
Премия дарвина маячит
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12k
Совранский Фантом Полчаса назад
Почему маячит? - однозначно призёр!
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3k
Nicksed Совранский 22 минуты назад
Не призёр.Лауреат)))
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