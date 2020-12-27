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А ротный знает толк в спасении деревенских мужиков

А ротный знает толк в спасении деревенских мужиков (1 видео)

Автор:
27 декабря 2020 18:54
Метки: армейские байки   армейский юмор   деревенские   про армию   про военных   

А расскажу-ка я вам сегодня про одного ротного, деревенских мужиков и про чисто русский авось, на который так часто надеются почем зря. Есть текст, есть видео - кому как удобней.

Александр Клишин

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Дело в том, что родом ротный был из под Вологды. И знаете, что я вам скажу? Вологодское здоровье, конечно, не так на слуху как сибирское, но тоже впечатляет.

На людей он производил неизгладимое впечатление. Во первых, он был эталонным русским. Ну, знаете, как обычно всяких крестьянских сынов в советских мультиках рисовали? Косая сажень в плечах, руки как лопаты и лицо простое "открытое" (чтобы это, блин, не значило).

При виде его даже отбитые бандюки неосознанно начинали в речь подпускать "гой еси", "вельми" и "отож".
Во вторых, взращен был он на чистейшем деревенском молоке, хлебе и сметане, да воздухе чистом, да работе крестьянской, через что силушка в нем была богатырская.

По характеру он был полной противоположностью Старшине. В нем начисто отсутствовали даже намеки на злопамятность. Меня, например, он как то лишил увольнения, а через полтора часа, начисто забыв об этом, собственноручно выписал увольняху.

Поэтому его любимой мерой воспитательного воздействия был подзатыльник. Тем, кто пожелает возмутиться по поводу рукоприкладства в армии сразу скажу: идите нахер.

Да, среднего худосочного хипстера его подзатыльник отправил бы в кому года на полтора, но бойцы у нас были тоже, в основном, рабоче-крестьянского происхождения, поэтому, получив порцию воспитательного воздействия, покаранный лиходей полчасика ходил по синусойде и путал фонарный столб с мамой, но потом приходил в норму и только легкое гудение в черепе напоминало ему, что нехрен так больше делать.
Но лучше всего его характеризует, на мой взгляд, следующий случай:

Весной, когда снег сошел, превратив все не заасфальтированное, в грязищу, деревенские решили съездить на тракторе до соседей.

- Ха! - сказала грязь русская, - Да я немецкие танки остановила! Что мне ваш сраный трактор!
- Бля. - сказали деревенские, глядя на влипший по оси трактор, и вызвали на подмогу второй.
- Наивные! - сказала грязь русская, - Не вам со мной тягаться!
- Бля-я-я...- сказали деревенские, глядя как второй трактор влип, даже не доехав до первого.
- Бульдозер? Это что-то новенькое... - сказала русская грязь и поднатужилась.
- Бля-я-я-я-я-я...! Председатель нас грохнет... - сказали деревенские, глядя, как бульдозер, в попытке вытащить первый трактор, зарылся по стекла кабины и послали гонца к нам.

Комбат, выслушав ходоков, решил, что во первых "народ и армия едины", а во вторых есть отличный повод подрессировать экипаж БРЭМ в условиях приближенных к боевым, приказал заводить шайтан-повозку.
Увидев, что к месту происшествия движется наш плод любви танка и грейдера, русская грязь ойкнула и затаилась замыслив подляну. Ротный, возглавлявший операцию, и по причине, комплекции, не любивший ездить внутри, обозрел с брони масштабы катастрофы, после чего решил подойти поближе, что бы было яснее, куда, кого и за что дергать.

Он хотел спрыгнуть вниз, но зацепился ногой за уложенный вдоль борта трос, и рухнул плашмя, уйдя в свежезамешанную гусеницами грязищу сантиметров на сорок.

Мы, высунувшись из люков, с интересом обсуждали, нужен ли будет кран, или достаточно будет ломом поддеть. Ротный, однако оказался сильнее чем грязь. Упершись руками, он со звуком "Чпок" отлепился, встал на ноги и молча принялся соскребать с лица, рук и формы грязищу.

Набрав приличный такой комок, он задумчиво помял его в руках.
- Хорошо снега сошли. Землица вона как водой напиталась! Эх, урожай в этом году будет!
После чего зашвырнул комок далеко в поле и пошел руководить спасательной операцией.
Сами понимаете, что дури в БРЭМ дохрена. Поэтому вытянуть трактора - не вопрос. Вопрос только: одним куском или по частям.

Это ротный и озвучил деревенским. Те, естественно, желали получить свои трактора, по возможности, в том виде, в котором они были до инцидента. Ротный пожал плечами, сказал, что комбат ниче о состоянии спасенной техники не уточнял, и задумался.

Деревенские тоже задумались. Результатом этих размышлений стала пятилитровая баклашка самогона. Ротный продегустировал, одобрил и велел нам приступать. Вопрос с сохранением целостности тракторов решили просто: у БРЭМа есть стрела с грузоподъемностью двенадцать тонн. Поэтому оба трактора просто повыдергивали из грязи как репу из грядки, и переставили где посуше.

С бульдозером пришлось повозится - Т-150 крану был "по зубам", чай не Т-170, но в грязь его засосало крепко и прежде чем поднимать, надо было как-то его "отклеить". Решение было придумано простое и гениальное: бульдозер отвалом отжимает переднюю часть, а БРЭМ краном поднимает заднюю, после чего лебедкой помогает ему выползти.

После извлечения бульдозера настала очередь УАЗика.
Откуда там взялся УАЗик, спросит внимательный слушатель? Сам приехал: промчался мимо нас, когда мы цепляли второй трактор, и эффектно застрял в грязи чуть дальше.

- О! Мужики! А тут че? Не проехать что ли?
- Блять! Два трактора застряло и бульдозер! Армейку вон вызвали! А ты проехать... Ты куды смотрел?
- Ну мало ли... Думал проскочу... - водитель обреченно оглянулся вокруг, - Солдатики, а может того? Дерните?
- Тебе машину как надо? Целиком, али частями? - злорадно поинтересовался тракторист.
- Канешн целиком!
- Тогда газуй за самогоном.
- Дык у меня-ж с собой! - довольный своей предусмотрительностью, водитель достал из под пассажирского сидения бутылку, - Жидкая валюта.

Ротный посмотрел бутылку на свет, и благосклонно кивнув, дал команду вытащить и его.
- Черт. А как мне теперь до Ключевки доехать? - вопрошал ни к кому конкретно не обращаясь водитель УАЗика, обстучав грязь с вытянутой машины и оглядев раскисшую дорогу.
- Ты че? Совсем? - один из трактористов покрутил пальцем у виска, - Вон по трассе в сторону Макаровки три километра, а там через Семеновское на Ключевку по нормальному асфальту. Первый раз что ли?
- Да я просто тут привык. Всегда проскакивал. Ну лады тогда... Спасибо за подсказку...
- Эх, деревня... - советчик сплюнул ему в след, - Сколь живет, а дорог не знает.
- И не говори... Полез, дурень, в самую грязь...- согласились его приятели, потом замолкли, напряженно думая, - Слышь?! А мы то сами тогда че там не поехали?!

Немая сцена. Занавес.

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Метки: армейские байки   армейский юмор   деревенские   про армию   про военных   
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Владимир 2 часа назад
>>Во вторых, взращен был он на чистейшем деревенском молоке, хлебе и
>>сметане, да воздухе чистом, да работе крестьянской, через что
>>силушка в нем была богатырская.

автор не только армию не видел, но и деревенский быт и людей видел только в мультике "Алеша Попович и Тугарин Змей"
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22k
Александр Клишин Автор поста Владимир Час назад
Отвечу вам как автор ролика, но не как автор рассказа - из своих 40 лет я прожил минимум лет 25 в деревне - могу вам и за коров, и за прочую хрень пояснить, и за сенокос и так далее... у вас уочень плохо все с восприятием юмора... мне так видится...
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Владимир Полчаса назад
>>Хотя, что это я, просто, покеда...

да с0ъ0е0б0и0с0ь уже!
(ты и так пять раз прощался)
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Владимир Полчаса назад
автор поста...
вопрос на засыпку, а ротный это кто?
ну по воинскому званию?

молчишь - в п0из0д0е торчишь (цитата из Жак Фреске)
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Владимир Полчаса назад
>>А ты еще пошути на счет самогонки под колонкой, ну давай, жги.

Встретишь Будду - убей его!
(подпись Будда)

как тебе такая шутка? (не я ее придумал)
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22k
Александр Клишин Автор поста Владимир Полчаса назад
Уровень вашего восприятия мира мною понят, за сим разговор с таким созданием, которое ведет себя в неадеквате, считаю излишним. Всего доброго... Хотя, что это я, просто, покеда...
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Владимир Полчаса назад
>> плохо, попейте молочка, ибо желчь брызжет:)

сука! а ты достойный ученик своего фреска

че сказал ни кто не понял, но сошел за умного
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Владимир 39 минут назад
>>А Фреско он ведь практик был, он опыты ставил, исследовал, о том и
>>рассказывает и с позиции своего опыта, я понимаю что многое
>> из того что он говори - оно так и есть.

какие опыты в Астрофизике твой Фреско ставил?
в астрофизике можно только наблюдать, но и там он влез
я ВСЕ знаю сейчас я вам все объясню

вот это правая рука, а железный гвоздбь в жопе осла который лезет на жвереест

кто не понял тот не просветлен
курите крек всем добра

и да земля плоская

вот весь твой кумир

ну невежда который [мат] ну не знаю как описать
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Александр Клишин Автор поста Владимир 36 минут назад
вам я так понимаю, плохо, попейте молочка, ибо желчь брызжет:) разговор в таком состоянии вам вести явно трудно:)) до свиданья...
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Владимир 44 минуты назад
>>Александр Клишин Владимир 10 секунд
>>назад глупый ты, прапорщик, и молодой, наверно...
>>ибо не понимаешь сути вещей...
>>потому и лезет из тебя вот это вот все, сочувствую...
>>когда начнешь хоть что-то понимать в истиной сути вещей,
>>пиши, пересечемся, за сим, адью...

на два года старше тебя
мне 42

суть вещей я понимаю, и говорю тебе
ты и твой фреск несете какую то дичь (ёб вашу мать)
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22k
Александр Клишин Автор поста Владимир 41 минуту назад
ну да, тогда поясни - что там по твоему не дичь, на серьезных щах, ну, жду...
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Владимир 49 минут назад
Образованные люди не нуждаются в контроле.“ Жак Фреско
ну т.е. чувак хочет сбежать из психушки, но ему не дают
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22k
Александр Клишин Автор поста Владимир 40 минут назад
так-то он давно сбежал, ибь умер в возрасте 104 года пару тройку лет назад
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Владимир 51 минуту назад
>>боже, как у вас все плохо((( я вам советовал Фреско... смотрите,
>>разумейте, иначе так и будете прозябать в ощущении своего
>> величия...

сам смотри этого малохольного :)
если то что он говорит тебе нравиться ну как ты писал ниже это тебя характеризует
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22k
Александр Клишин Автор поста Владимир 46 минут назад
глупый ты, прапорщик, и молодой, наверно... ибо не понимаешь сути вещей... потому и лезет из тебя вот это вот все, сочувствую... когда начнешь хоть что-то понимать в истиной сути вещей, пиши, пересечемся, за сим, адью...
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44k
Albert GER Час назад
Афтар - пешы исчо!!!

Хотя я ждал другого финала, ибо нет такой техники , которую советский воин не смог бы в усмерть загнать...
Но читается на одном дыхании.
Мне понравилось.
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Владимир Albert GER Час назад
>>которую советский воин не смог

советский воин любую технику мог
но союза то уже нету, ну и воины не те мультяшные какие-то
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Владимир Час назад
>> И вообще заканчивайте свое словоблудие:))) Товарищь прапорщик:)

1) Гвардии прапорщик, так правильно!
2) Графоманий страдаете вы а не я, так что про словоблудие... ну чья бы корова
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Александр Клишин Автор поста Владимир Час назад
для тормозов поясню - автор бывший сержант армии, и пишет он весьма неплохо, людям нравится... а на счет коров, ну вы батенька то в лес то по дрова, добавьте конкретики, у меня так-то отец ветеринаром был:) мож чо путное поясню.
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Владимир Александр Клишин Час назад
>>автор бывший сержант армии неделю что ли прослужил и комиосовался?

ну если б служил хотя бы более недели ну такую ересь бы не писал :)

тут дело не в каком то одном моменте (ну тут да в какой то воинской части так, в другой иначе)

тут дело в том что все звездешь! ну пишет человек из своей фантазии
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Александр Клишин Автор поста Владимир 56 минут назад
боже, как у вас все плохо((( я вам советовал Фреско... смотрите, разумейте, иначе так и будете прозябать в ощущении своего величия...
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Александр Клишин Автор поста Владимир 45 минут назад
для ознакомления - https://pikabu.ru/@Sgtmadcathttps://pikabu.ru/@Sgtmadcat
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Владимир Час назад
>>Сами же подметили - иногда не смешной

потому что он с юмором говорит о на самом деле страшных вещах
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Александр Клишин Автор поста Владимир Час назад
Все в нашем мире относительно... поймите это, а еще лучше, посмотрите лекции Жака Фреско, может начнете задумываться о сути вещей...
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Владимир Александр Клишин 58 минут назад
Жака Фреско это е-б-а-н-у-т-о-г-о?

ну это чувак который может поспорить с астрофизиком и доказать что асторфизик неправ?
ты про него?

ну почитай рассказ Шукшина "Срезал"

ну вот твой чувак там очень точно Шукшином описан :)
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Александр Клишин Автор поста Владимир 42 минуты назад
я ж говорю, глупый ты, пока_)) Шукшин, кстати мой земеля, писал как раз с позиции фантазера:) А Фреско он ведь практик был, он опыты ставил, исследовал, о том и рассказывает и с позиции своего опыта, я понимаю что многое из того что он говори - оно так и есть. Не со всем согласен, но многое оно так и есть - просто люди они так воспитаны.
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Владимир Час назад
не нужно подрожать (ну если ты писатель и у тебя свой стиль)
то почитай Эдуарда Овечкина
там действительно армейский юмор (иногда не смешной)
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Александр Клишин Автор поста Владимир Час назад
Сами же подметили - иногда не смешной. Так вот, смею вас заверить что этот критерий очень индивидуален. Я вам рекомендую к прочтению Загорцева, для начала... Может поймете как однобоко судите по ситуации. Ага... И вообще заканчивайте свое словоблудие:))) Товарищь прапорщик:) Я вас понял... Советую вам расти в плане развития:)
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Владимир Час назад
>>у вас уочень плохо все с восприятием юмора... мне так видится...

а тут что был юмор в рассказе? а... ну просто слово лопата я не увидел, и не понял что это так сказать легкая ирония

не жил ты нихера в деревне
деревенские по другому шутят, там смешно )))
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Александр Клишин Автор поста Владимир Полчаса назад
А ты еще пошути на счет самогонки под колонкой, ну давай, жги...
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Владимир 2 часа назад
влажные мечты среднего худосочного хипстера (это я про автора поста)

много чего выдает в этом рассказе звездешь, но самое главное
никогда НИКОГДА офицеры и прапорщики с сержантами не будут пить
если это видит личный состав

во первых это не соответствует гордому званию офицера, а во вторых кто-нибудь обязательно стуканет:)
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Александр Клишин Автор поста Владимир 2 часа назад
складывается ощущение что херово вы знаете армию, либо знаете ее не с той стороны, либо с той, но не до конца... я таких комментов (подобных) видел вагон и маленькую тележку, так что сдается мне, нихера вы не знаете о нашей армии...
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Владимир Александр Клишин 2 часа назад
гв. прапорщик
выгнали за пьянку из армии

обычно от армии косят, а меня оттуда выгнали


так что да... я нихера об нашей армии не знаю :)
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Александр Клишин Автор поста Владимир 2 часа назад
это конечно характеризует вас... даже удивительно что вы возмутились тогда после такой отповеди:)
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