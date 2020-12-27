А ротный знает толк в спасении деревенских мужиков

Дело в том, что родом ротный был из под Вологды. И знаете, что я вам скажу? Вологодское здоровье, конечно, не так на слуху как сибирское, но тоже впечатляет.



На людей он производил неизгладимое впечатление. Во первых, он был эталонным русским. Ну, знаете, как обычно всяких крестьянских сынов в советских мультиках рисовали? Косая сажень в плечах, руки как лопаты и лицо простое "открытое" (чтобы это, блин, не значило).



При виде его даже отбитые бандюки неосознанно начинали в речь подпускать "гой еси", "вельми" и "отож".

Во вторых, взращен был он на чистейшем деревенском молоке, хлебе и сметане, да воздухе чистом, да работе крестьянской, через что силушка в нем была богатырская.



По характеру он был полной противоположностью Старшине. В нем начисто отсутствовали даже намеки на злопамятность. Меня, например, он как то лишил увольнения, а через полтора часа, начисто забыв об этом, собственноручно выписал увольняху.



Поэтому его любимой мерой воспитательного воздействия был подзатыльник. Тем, кто пожелает возмутиться по поводу рукоприкладства в армии сразу скажу: идите нахер.



Да, среднего худосочного хипстера его подзатыльник отправил бы в кому года на полтора, но бойцы у нас были тоже, в основном, рабоче-крестьянского происхождения, поэтому, получив порцию воспитательного воздействия, покаранный лиходей полчасика ходил по синусойде и путал фонарный столб с мамой, но потом приходил в норму и только легкое гудение в черепе напоминало ему, что нехрен так больше делать.

Но лучше всего его характеризует, на мой взгляд, следующий случай:



Весной, когда снег сошел, превратив все не заасфальтированное, в грязищу, деревенские решили съездить на тракторе до соседей.



- Ха! - сказала грязь русская, - Да я немецкие танки остановила! Что мне ваш сраный трактор!

- Бля. - сказали деревенские, глядя на влипший по оси трактор, и вызвали на подмогу второй.

- Наивные! - сказала грязь русская, - Не вам со мной тягаться!

- Бля-я-я...- сказали деревенские, глядя как второй трактор влип, даже не доехав до первого.

- Бульдозер? Это что-то новенькое... - сказала русская грязь и поднатужилась.

- Бля-я-я-я-я-я...! Председатель нас грохнет... - сказали деревенские, глядя, как бульдозер, в попытке вытащить первый трактор, зарылся по стекла кабины и послали гонца к нам.



Комбат, выслушав ходоков, решил, что во первых "народ и армия едины", а во вторых есть отличный повод подрессировать экипаж БРЭМ в условиях приближенных к боевым, приказал заводить шайтан-повозку.

Увидев, что к месту происшествия движется наш плод любви танка и грейдера, русская грязь ойкнула и затаилась замыслив подляну. Ротный, возглавлявший операцию, и по причине, комплекции, не любивший ездить внутри, обозрел с брони масштабы катастрофы, после чего решил подойти поближе, что бы было яснее, куда, кого и за что дергать.



Он хотел спрыгнуть вниз, но зацепился ногой за уложенный вдоль борта трос, и рухнул плашмя, уйдя в свежезамешанную гусеницами грязищу сантиметров на сорок.



Мы, высунувшись из люков, с интересом обсуждали, нужен ли будет кран, или достаточно будет ломом поддеть. Ротный, однако оказался сильнее чем грязь. Упершись руками, он со звуком "Чпок" отлепился, встал на ноги и молча принялся соскребать с лица, рук и формы грязищу.



Набрав приличный такой комок, он задумчиво помял его в руках.

- Хорошо снега сошли. Землица вона как водой напиталась! Эх, урожай в этом году будет!

После чего зашвырнул комок далеко в поле и пошел руководить спасательной операцией.

Сами понимаете, что дури в БРЭМ дохрена. Поэтому вытянуть трактора - не вопрос. Вопрос только: одним куском или по частям.



Это ротный и озвучил деревенским. Те, естественно, желали получить свои трактора, по возможности, в том виде, в котором они были до инцидента. Ротный пожал плечами, сказал, что комбат ниче о состоянии спасенной техники не уточнял, и задумался.



Деревенские тоже задумались. Результатом этих размышлений стала пятилитровая баклашка самогона. Ротный продегустировал, одобрил и велел нам приступать. Вопрос с сохранением целостности тракторов решили просто: у БРЭМа есть стрела с грузоподъемностью двенадцать тонн. Поэтому оба трактора просто повыдергивали из грязи как репу из грядки, и переставили где посуше.



С бульдозером пришлось повозится - Т-150 крану был "по зубам", чай не Т-170, но в грязь его засосало крепко и прежде чем поднимать, надо было как-то его "отклеить". Решение было придумано простое и гениальное: бульдозер отвалом отжимает переднюю часть, а БРЭМ краном поднимает заднюю, после чего лебедкой помогает ему выползти.



После извлечения бульдозера настала очередь УАЗика.

Откуда там взялся УАЗик, спросит внимательный слушатель? Сам приехал: промчался мимо нас, когда мы цепляли второй трактор, и эффектно застрял в грязи чуть дальше.



- О! Мужики! А тут че? Не проехать что ли?

- Блять! Два трактора застряло и бульдозер! Армейку вон вызвали! А ты проехать... Ты куды смотрел?

- Ну мало ли... Думал проскочу... - водитель обреченно оглянулся вокруг, - Солдатики, а может того? Дерните?

- Тебе машину как надо? Целиком, али частями? - злорадно поинтересовался тракторист.

- Канешн целиком!

- Тогда газуй за самогоном.

- Дык у меня-ж с собой! - довольный своей предусмотрительностью, водитель достал из под пассажирского сидения бутылку, - Жидкая валюта.



Ротный посмотрел бутылку на свет, и благосклонно кивнув, дал команду вытащить и его.

- Черт. А как мне теперь до Ключевки доехать? - вопрошал ни к кому конкретно не обращаясь водитель УАЗика, обстучав грязь с вытянутой машины и оглядев раскисшую дорогу.

- Ты че? Совсем? - один из трактористов покрутил пальцем у виска, - Вон по трассе в сторону Макаровки три километра, а там через Семеновское на Ключевку по нормальному асфальту. Первый раз что ли?

- Да я просто тут привык. Всегда проскакивал. Ну лады тогда... Спасибо за подсказку...

- Эх, деревня... - советчик сплюнул ему в след, - Сколь живет, а дорог не знает.

- И не говори... Полез, дурень, в самую грязь...- согласились его приятели, потом замолкли, напряженно думая, - Слышь?! А мы то сами тогда че там не поехали?!



Немая сцена. Занавес.