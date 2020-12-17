Чиновники из Нижегородской области украли ёлку с участка местной жительницы

Искать порубщиков даже не пришлось: похищенная ель оказалась установленной на центральной площади Первомайска



В декабре 2020 года дерево было спилено и установлено на площади возле нового, открытого в сентябре 2020 года храма в честь святого равноапостольного князя Владимира в г. Первомайске в виде новогодней ели, — пояснили в местной администрации.



Когда хозяйка узнала, что дерево спилили, она потребовала объяснений.

Ей ответили, что причиной тому стала жалоба ее соседки, однако соседка все обвинения опровергла.

Позднее власти сказали, что Валентина Замотаева сама написала заявление, чтобы ёлку спилили.



Женщина просила показать ей это заявление, которое якобы она сама написала, но местные власти не смогли ничего найти. Потом они заявили, что заявление на спил ели написала соседка женщины, но, как утверждает Замотаева, та умерла около года назад.



Глава администрации Первомайска Александр Широков заявил, что женщина сама написала заявление, из-за чего власти решили не объявлять конкурс на приобретение елки. Спиливали дерево сотрудники городской администрации.