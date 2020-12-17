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Чиновники из Нижегородской области украли ёлку с участка местной жительницы

Чиновники из Нижегородской области украли ёлку с участка местной жительницы (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 декабря 2020 16:20
Метки: украли   чиновник   ёлка   
642
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Хозяйка одного из частных домов по переулку Урицкого в Первомайске Нижегородской области. Валентина Замотаева, вышла на свой участок и не обнаружила растущей там елки.
На месте 45-летнего дерева женщина увидела пень, ель в её отсутствие кто-то спилил.
Дождались, пока она уйдёт на работу, и срубили 45-летнюю ель.
Причём спилили дерево прямо с улицы, на уровне забора.
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Метки: украли   чиновник   ёлка   
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6k
Nikita 2 часа назад
Пизец! Да повесить на этой же ёлке и на этой же площади
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699
Денис Ануфриев Полчаса назад
снова Гриньч,похититель Рождества
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3k
Горожанин Час назад
Вообще-то, это уголовное дело. Спилили на частном земельном участке. То есть, это похищение собственности, нанесение ущерба. Неужели это оставят без последствий? Прокуратура на основании только публичной информации (а это уже прошло в СМИ и на иных публичных ресурсах) обязана начать проверку, дать правовую оценку и направить дело в СКР. Хозяйке в суд однозначно, как минимум для компенсации ущерба и всех издержек, в том числе моральных. Это циничный беспредел власти. Самый высокий политический уровень не должен проходить мимо таких вопиющих случаев, должен делать жесткие оценки и принимать решения.
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17k
kamanch Час назад
Чиновники из Нижегородской области украли ёлку с участка местной жительницы
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4k
Иван Час назад
Чиновники из Нижегородской области украли ёлку с участка местной жительницы
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7k
Агент Безопасной Национальности Час назад
А заявления в полицию и прокуратуру уже отменили?
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580
фхранцуз Час назад
ну и днище...
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1k
евгений Час назад
Каждый год такое))
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3k
mukado 2 часа назад
У нас тоже так было. У бабки под окном спилили ёлку которую они со своим делом в честь свадьбы посадили. Так же поставили на площади. Нашлись люди помогли ,подали в суд и прокуратура. В результате Администрация заключила липовый контракт , типо подрядчик подписался ёлку поставить, а мы не в курсе. Выписали ему штраф и все дела, неподкопаешся
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550
Злодей mukado 52 минуты назад
так может подрячик и спилил, что бы не искать где и чё,нашёл ближайшую и спилил.
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3k
mukado Злодей Полчаса назад
Не ,город маленький. Видели, кто пил, кто вез ,кто ставил
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272
vmsoroka 2 часа назад
история повторяется каждый год в разных городках...
грустно от таких чиновников...
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57k
Опиум для народа vmsoroka 20 минут назад
Настолько грустно,что хочется еще раз их вырезать вместе с семействами.Не сарказм.
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7k
ГородДомов 2 часа назад
Голову спилить тому кто тронул ёлку
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650
Андрей 2 часа назад
А деньги, выделенные на ёлку, прикарманили...
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36k
Андрей Бертон 2 часа назад
Неужели кого то накажут?
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1k
Роман Андрей Бертон Час назад
Конечно нет. Разве что, бывшую хозяйку ели...
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25k
Acu900 2 часа назад
Подобную новость надо под копирку писать, каждый год одно и тоже. Вот в прошлом году мало того что у местного жителя без спросу срубили растущую га его участке ель, так еще после Нового года ее обратно подкинули,объяснив это тем, что местному жителю с дровами помочь хотели...
https://sibdepo.ru/news/kuzbassovtsu-vernuli-srublennuyu-yolku-kotoraya-stoyala-v-tsentre-goroda.htmlhttps://sibdepo.ru/news/kuzbassovtsu-vernuli-srublennuyu-yolku-kotoraya-stoyala-v-tsentre-goroda.html
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