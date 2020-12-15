Петух сгорел на работе

Как выглядит профессиональное выгорание в мире петухов. Вы только посмотрите на этого пернатого, весь работе отдался!
Выдохся, бедняга
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Но догадываюсь за шо там.
Автор, это ты ещё кролика за работой не видел.
Комп не работает. Заниматься им лень. И так вечером пришёл, поржал и в люлю. Старею. С мобильника не знаю толком как и шо. Говорит из-за экстремизма и детского порнографии нельзя мене это видеть.
Картинки ставить тоже не могу.
Только на хенди скачать, потом сюда закачать. Долго и муторно...
Также эпизодически даёт переключить на полный экран, чаще не даёт.
"Петух сгорел НЕ работе"
недоаффтор, ты хотя бы проверял то что копируешь, или учительница не вовремя твой телефон отобрала на уроке и ты не успел исправить неточность?