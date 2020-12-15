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Петух сгорел на работе

Петух сгорел на работе (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 декабря 2020 13:32
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   курьезы   петух   прикол   птицы   ржач   юмор   
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Как выглядит профессиональное выгорание в мире петухов. Вы только посмотрите на этого пернатого, весь работе отдался!

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Метки: видео   животные   курьезы   петух   прикол   птицы   ржач   юмор   
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12  комментариев
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22k
Рекламщик 2 часа назад
Охрипший, но ответственный петух по утрам бросает камешки в окна...
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87k
сапер Водичка 36 минут назад
Ссылка coub.com
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6k
bum-bum 48 минут назад
посадите его на забор, с забора он будет падать ещё эпичнее
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13k
Габит Калыков 2 часа назад
Я думал, он сгорел, топча куриц.
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44k
Albert GER 2 часа назад
Я не могу смотреть видосы с контакта.
Но догадываюсь за шо там.
Автор, это ты ещё кролика за работой не видел.
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44k
Albert GER робт 54 минуты назад
Хз.
Комп не работает. Заниматься им лень. И так вечером пришёл, поржал и в люлю. Старею. С мобильника не знаю толком как и шо. Говорит из-за экстремизма и детского порнографии нельзя мене это видеть.
Картинки ставить тоже не могу.
Только на хенди скачать, потом сюда закачать. Долго и муторно...
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11k
робт Albert GER 36 минут назад
прикольная у вас там цензура в свободной европке
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6k
CHNM робт Полчаса назад
Флеш бывает нужен, и втентакль будет требовать его и после нового года, когда уже поддержка прекратится. ИМХО.
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11k
робт CHNM 21 минуту назад
там где нужен флешь там всегда заглушка с сотв. надписью или иконкой, для данного видео он не нужен
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6k
CHNM робт 6 минут назад
Не всегда, эпизодически.
Также эпизодически даёт переключить на полный экран, чаще не даёт.
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16k
голландец 2 часа назад
Жажда лайков!
"Петух сгорел НЕ работе"
недоаффтор, ты хотя бы проверял то что копируешь, или учительница не вовремя твой телефон отобрала на уроке и ты не успел исправить неточность?
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