Гиперзвук во всей красе: Минобороны показало пуск и полёт ракеты «Циркон»

Как и при двух предыдущих пусках ракеты «Циркон», стрельбы были произведены с борта новейшего российского фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» — головного корабля линейки новейших фрегатов флота (проект 22350).



Стоит отметить, что это уже третий пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» за последнее время. В октябре и ноябре текущего года Минобороны публиковало видео двух других успешных пусков, которые также были произведены с борта фрегата «Горшков» из акватории Белого моря.



Также стоит отметить, что ранее, при двух других пусках гиперзвуковых ракет «Циркон», Минобороны демонстрировало только сами пуски, один из которых был ночным. В этот же раз, на представленном видео, Минобороны показало небольшой отрезок траектории полёта ракеты, что демонстрируется впервые.



фото: Минобороны РФ, видео: Минобороны РФ ,текст: Александр Точка