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Гиперзвук во всей красе: Минобороны показало пуск и полёт ракеты «Циркон»

Гиперзвук во всей красе: Минобороны показало пуск и полёт ракеты «Циркон» (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 декабря 2020 15:47
Сообщество : Сетевое издание Tochka Zрения
Метки: Минобороны РФ   Циркон   армия и вооружения   армия россии   гиперзвук   новости   общество   технологии   
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Минобороны РФ опубликовало кадры нового, уже третьего за последнее время, пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон».

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Метки: Минобороны РФ   Циркон   армия и вооружения   армия россии   гиперзвук   новости   общество   технологии   
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9  комментариев
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64k
Вит Вит 3 часа назад
Я таки правильно понимаю,шо скоро авианосцы станут самыми большими плавающими могилами???
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Сергей Полчаса назад
Пию у уленели миллиноны в туман, можно спать спокойно, враг нас боится.
И отправте перед сном СМСку на лечение больного ребёнка.
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konstantinkaz2016 37 минут назад
Ох пацанам потом палубу драить от копоти
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9k
котегRUS 46 минут назад
Гиперзвук во всей красе: Минобороны показало пуск и полёт ракеты «Циркон»
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7k
Uron 2 часа назад
Гиперзвук во всей красе: Минобороны показало пуск и полёт ракеты «Циркон»
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