Гиперзвук во всей красе: Минобороны показало пуск и полёт ракеты «Циркон»

Минобороны РФ опубликовало кадры нового, уже третьего за последнее время, пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон».
«Очередной испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» состоялся в Белом море. Цель ракеты, запущенной с борта фрегата «Адмирал Горшков», находилась на полигоне Чижа на расстоянии более 350 километров», — сообщает пресс-служба Минобороны.
Ракета развила скорость 8 МАХов (т.е. в 8 раз быстрее скорости звука) и поразила условную цель на расстоянии 350 километров.
Ракета развила скорость 8 МАХов (т.е. в 8 раз быстрее скорости звука) и поразила условную цель на расстоянии 350 километров.
Как и при двух предыдущих пусках ракеты «Циркон», стрельбы были произведены с борта новейшего российского фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» — головного корабля линейки новейших фрегатов флота (проект 22350).
Стоит отметить, что это уже третий пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» за последнее время. В октябре и ноябре текущего года Минобороны публиковало видео двух других успешных пусков, которые также были произведены с борта фрегата «Горшков» из акватории Белого моря.
Также стоит отметить, что ранее, при двух других пусках гиперзвуковых ракет «Циркон», Минобороны демонстрировало только сами пуски, один из которых был ночным. В этот же раз, на представленном видео, Минобороны показало небольшой отрезок траектории полёта ракеты, что демонстрируется впервые.
фото: Минобороны РФ, видео: Минобороны РФ ,текст: Александр Точка
Стоит отметить, что это уже третий пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» за последнее время. В октябре и ноябре текущего года Минобороны публиковало видео двух других успешных пусков, которые также были произведены с борта фрегата «Горшков» из акватории Белого моря.
Также стоит отметить, что ранее, при двух других пусках гиперзвуковых ракет «Циркон», Минобороны демонстрировало только сами пуски, один из которых был ночным. В этот же раз, на представленном видео, Минобороны показало небольшой отрезок траектории полёта ракеты, что демонстрируется впервые.
фото: Минобороны РФ, видео: Минобороны РФ ,текст: Александр Точка
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