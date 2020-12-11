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"Ногу Свело!" выпустили новый клип, под который мы и будем встречать Новый год

"Ногу Свело!" выпустили новый клип, под который мы и будем встречать Новый год (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 декабря 2020 13:51
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: 2020 год   Ногу свело   актуальное   клипы   музыка   новый год   хиты   
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"Было сложно сохранять объективность и спокойствие, потому что практически каждое событие может быть основой сценария фильма-катастрофы. Но мы старались..." (с) Максим Покровский

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Метки: 2020 год   Ногу свело   актуальное   клипы   музыка   новый год   хиты   
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21  комментарий
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9k
Великий Кормчий 2 часа назад
"Ногу Свело!" выпустили новый клип, под который мы и будем встречать Новый год
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29
Электроник 23 минуты назад
Уже 12 лет фрилансерствую. Выползая из дома в очередной раз, удивился людям в масках. Кроме этого, пожалуй, для меня ничего не изменилось.
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5k
sivanov1079 41 минуту назад
Даж смотреть не буду. Ссучился макс в своей америке...
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−21
tj77 43 минуты назад
На Новый Год все заплюют экраны телевизоров или вообще посожгут их.
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18k
SerGProS 45 минут назад
Совсем запопсел Максимка
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2k
Хрюн 52 минуты назад
Так себе песенка. Мне не понравилась.
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643
Алексей Саушкин Час назад
Не проникся... Сдает Максимка.
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−1
Kniazeu Алексей Саушкин Час назад
Всё лучше чем у Шевчука )
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3k
alex Час назад
Конечно, на вкус и цвет, но тут типичная конъюктура, свою порцию хайпа они получат, но через месяц два эту песню как и группу в целом вновь ждет забвение.
Мелко плаваете, господа.
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2k
adk80 alex Час назад
Песня - отстой, но про "забвение" Вы погорячились. Никто не забудет "Ногу свело" из-за её идиотской (тем она и прекрасна) "Хару-мамбуру". Покровский очень талантливый дядька, занял свою нишу и пишет песни в своё удовольствие, какая-то лучше, какая-то хуже...
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7
Вася с ложкой Час назад
Да год как год .Только маску пришлось носить и вся разница .А нытикам все равно какой год ..
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10k
Artem Вася с ложкой 55 минут назад
А если еще и на улицу не выходить (помимо того, что отключить интернет, телевизор, радио и не смотреть в окно), то и про маски можно не думать. Чего уж там...
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3k
Deniss 2 часа назад
Популистский попсо-рок
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144
Миша 2 часа назад
По действующему законодательству 31 декабря 2020 года является рабочим днем. Законопроект о переносе рабочего дня с 31 декабря на предшествующую праздникам субботу депутаты отклонили большинством. В постановлении правительства предусматривается перенос в 2021 году следующих выходных дней: с субботы, 2 января, на пятницу, 5 ноября. И с воскресенья, 3 января, на пятницу, 31 декабря. Пора с дорогими избранниками народа прощаться. Не ногу - всё свело!
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
2021 будет еще хуже
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2k
Margo Дарвин и аморальная премия 40 минут назад
Хуже некуда?!
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143k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
"Ногу Свело!" выпустили новый клип, под который мы и будем встречать Новый год

Кто "мы", либералы?
Максимка из них.
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