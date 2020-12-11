"Ногу Свело!" выпустили новый клип, под который мы и будем встречать Новый год

"Было сложно сохранять объективность и спокойствие, потому что практически каждое событие может быть основой сценария фильма-катастрофы. Но мы старались..." (с) Максим Покровский
Группа "Ногу Свело!" выпустила клип, в котором собрала все события 2020 года (пожалуйста, пусть в оставшиеся дни ничего не произойдет).
Источник:
Ссылки по теме:
- Сосед постарался за двоих
- Песню «Красная Армия всех сильней» сыграли на калькуляторах
- Необычная новогодняя этикетка бутылки Coca-Cola в Японии
- "Мир изменился, он стал другим...": группа ДДТ выпустила клип про 2020-й год
- Музыкант сыграл мелодию из «Деревни дураков» на балалайке
Метки: 2020 год Ногу свело актуальное клипы музыка новый год хиты
48
Понравилось48
Новости партнёров
Загрузка...
Мелко плаваете, господа.
Кто "мы", либералы?
Максимка из них.