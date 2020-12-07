Зимние забавы в России любят все не только люди, но и птицы. Ручной ворон по кличке Гоша живет в Пермском крае и часто радует пользователей сети своими интеллектуальными способностями. Например, в этом видео он приносит хозяину снежок.
Пернатый питомец слушается хозяина и выполняет команды.
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Ворон Гоша — невероятно умный ворон, который различает цвета и знает кучу команд. Александр нашел его совсем крошечным под ветками упавшей елки и решил забрать птенчика домой.