Гоша, дай снежок!

Ворон Гоша — невероятно умный ворон, который различает цвета и знает кучу команд. Александр нашел его совсем крошечным под ветками упавшей елки и решил забрать птенчика домой.
С тех пор птица сильно подросла и теперь каждый день радует своего спасителя смекалкой и обаянием
Моему Гоше семь месяцев, он как маленький ребенок. Любит валяться в снегу, щипать травку. Да Гош? Кто у нас маленький ребенок? – нежно разговаривает со своим питомцем житель Лысьвы Александр Чугайнов.
За то время, пока он живет у меня, Гоша много чему научился: он умеет кувыркаться, играть с баночкой, выполнять команды…
А здесь Гоша катается на метле
Каков красавец Гоша!
Источник:
- Невероятные снимки скоп во время охоты
- Звери и птицы, которых вы никогда не видели!
- Тукан - чудо природы: чего мы не знаем об этих птицах?
- Ученые объяснили, почему белки прислушиваются к пению птиц
- Когда я был маленьким: 30 превращений птенцов в красавцев-птиц
Понравилось215