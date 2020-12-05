Гоша, дай снежок!

Моему Гоше семь месяцев, он как маленький ребенок. Любит валяться в снегу, щипать травку. Да Гош? Кто у нас маленький ребенок? – нежно разговаривает со своим питомцем житель Лысьвы Александр Чугайнов.

За то время, пока он живет у меня, Гоша много чему научился: он умеет кувыркаться, играть с баночкой, выполнять команды…