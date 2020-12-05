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Гоша, дай снежок!

Гоша, дай снежок! (2 фото + 2 видео)

Автор:
05 декабря 2020 18:50
Метки: интересно   питомцы   птицы   
11032
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Ворон Гоша — невероятно умный ворон, который различает цвета и знает кучу команд. Александр нашел его совсем крошечным под ветками упавшей елки и решил забрать птенчика домой.

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Метки: интересно   питомцы   птицы   
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27k
lem02 18 часов назад
А ходит он в лоток?
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208
Андрей Галыгин Полчаса назад
с детства мечта о вороне... Гоша классный!
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5k
Trenzel2003 Полчаса назад
Птица говорун отличается умом, отличается сообразительностью.
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6k
Vampire 7 часов назад
С детства мечтал иметь ручного ворона. У соседа по балкону был. Так же вырастил воронёнка, а потом тот прилетал и они общались на потеху всему дому. Вороны болтают не хуже попугаев.
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269
Леший 10 часов назад
Интеллект вОрона выше, чем у собак. Живут они парами. Самое удивительное, что заметил, обладают чувством юмора.
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7
Mischa Леший 2 часа назад
))) Они мастера сарказма)
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250
tanpopo 10 часов назад
увидел я как-то ворона, сидящего на ограде. как раз с собой орешки в кармане были, протягиваю ему на ладоне. вижу, что орехов ему не хочется. но ворон все-таки вежливо берет у меня с руки эти орехи и ждет, когда я уйду. а ухожу за угол и осторожно выглядываю - ворон убедился, что я его не вижу, и выбросил орехи. деликатная птица.
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19k
Юрий Владимирович 13 часов назад
Когда жил в частном доме, однажды увидел что ворона бросила под машину грецкий орех. Я вышел из машины и раздавил ногой. Минут через двадцать уже лежало три ореха и три вороны наблюдало с соседского забора за моими действиями. Я раздавил и эти орехи. Не поверите, эта карусель продолжалось пока не стемнело. Умные птицы.
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7
Mischa Юрий Владимирович 2 часа назад
Очень умные))) Человека выдрессировали)))
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14k
Dr.CrAzY 13 часов назад
на втром видео проблемы с крылом после попытки податься в путешественники ))
Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
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11k
* 13 часов назад
Интересно, кто минус поставил? Какой у него был мотив? :-)
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484
vit34 * 2 часа назад
Любители попугаев
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924
steveboyer * Час назад
Адская Зависть
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6k
Barachek_Obachek 13 часов назад
Когда мне было лет 12 тоже с птенца вырастил ворона. Правда улетел когда вырос. Природа взяла своё. Прилетал лишь раз в день пожрать потом раз в неделю потом и вовсе пропал. Обидно до слёз помню было
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849
Alex Belarus 14 часов назад
Прикольный зверь!
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3k
Uroboros 17 часов назад
Гоша, дай снежок!
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29k
Alex 19 часов назад
Гоша - хороший
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13
Владимир Швецов Alex 15 часов назад
И Алекс тоже)))
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17k
kamanch Владимир Швецов 14 часов назад
А Сережа молодец!
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