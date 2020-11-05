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Ворон мастерски имитирует собачий лай

Ворон мастерски имитирует собачий лай (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 ноября 2020 08:18
Сообщество : Животные
Метки: видео   ворон   ворон гриша   животные   лайк   птицы   собака   талант   
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Проживающий вместе с хозяйкой ворон по имени Гриша научился пародировать лай собаки, которая жила неподалеку. Женщина запечатлела, как питомец демонстрирует свой талант на всю округу.

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Метки: видео   ворон   ворон гриша   животные   лайк   птицы   собака   талант   
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5  комментариев
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593
Heisenberg 2 часа назад
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326
.-- Час назад
а откуда она знает что это самец а не самка?
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618
labus Час назад
Дятел террорист
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25k
Acu900 2 часа назад
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478
Обратная сторона Луны Acu900 Час назад
Вы бы его лучше лаять научили©
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