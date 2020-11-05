Ворон мастерски имитирует собачий лай

Проживающий вместе с хозяйкой ворон по имени Гриша научился пародировать лай собаки, которая жила неподалеку. Женщина запечатлела, как питомец демонстрирует свой талант на всю округу.
Какой-то у вас неправильный пёс
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