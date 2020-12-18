Арендатор оставил владельцу дома в Техасе неприятный сюрприз

Впечатляющий и одновременно неприятный сюрприз оставил после себя арендатор, выселенный за неуплату. Владельцам дома ничего не оставалось, кроме как нервно хихикать от увиденного.
Уборка обещала быть долгой и тяжелой.
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Метки: арендатор арендодатель видео прикол сюрприз
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