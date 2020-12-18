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Сообщество Жизнь в США 529 постов • 196 подписчиков подписаться
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Арендатор оставил владельцу дома в Техасе неприятный сюрприз

Арендатор оставил владельцу дома в Техасе неприятный сюрприз (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 декабря 2020 10:02
Сообщество : Жизнь в США
Метки: арендатор   арендодатель   видео   прикол   сюрприз   
974
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Впечатляющий и одновременно неприятный сюрприз оставил после себя арендатор, выселенный за неуплату. Владельцам дома ничего не оставалось, кроме как нервно хихикать от увиденного.

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Метки: арендатор   арендодатель   видео   прикол   сюрприз   
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5  комментариев
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6k
Sterling Malory Archer 2 часа назад
3/4 етого клада надо отдать государству.
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482
Добрыня 2 часа назад
А почему все бутылки закупорены
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10k
Serg2001 2 часа назад
Постоянство вкусов говорит о постоянстве характера (с) .. )
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5k
JACKAL 2 часа назад
если всё сдать все долги закроются, на это и был расчёт арендатора))
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510
Обратная сторона Луны JACKAL 4 секунды назад
Да там вроде бы бутылки полные. Можно магазин открывать
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Alex Chebrikov

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