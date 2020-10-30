По Крещатику гонял автомобиль и сбивал людей

По данным Нацполиции Киева водитель 1954 года рождения утратил управление автомобилем из-за потери сознания, так как водитель ехал из больницы, где ему была произведена операция. Водитель оказался трезвым.



«Полицией задержан водитель джипа Land Rover, 1954 г.р., который сегодня на Майдане допустил наезд и сбил насмерть двух пешеходов и нанёс травмы ещё четверым», — сообщает полици Киева.



Следователями полиции Киева будет предъявлено подозрение по части 3 статьи 286 Криминального кодекса — нарушение правил дородного движения, которое повлекло за собой гибель двух и более лиц.



фото: МВД Украины, видео: МВД Украины,текст: Александр Точка