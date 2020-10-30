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По Крещатику гонял автомобиль и сбивал людей

По Крещатику гонял автомобиль и сбивал людей (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 октября 2020 20:32
Сообщество : Сетевое издание Tochka Zрения
Метки: Майдан   киев   крещатик   крупное дтп в киеве   новости   общество   происшествия   украина   
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Большое ДТП случилось сегодня в Киеве. Водитель автомобиля Land Rover выехав на пешеходную часть Крещатика сбивал всё на своём пути, в том числе и людей, а потом на полной скорости въехал в поток автомобилей в районе Майдана Незалежности.

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Метки: Майдан   киев   крещатик   крупное дтп в киеве   новости   общество   происшествия   украина   
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17  комментариев
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27k
parallax 8 часов назад
Совсем йопнулся, после операции сразу за руль. Врачей тоже надо привлечь, ибо сразу после опрерации, пациента должны выписывать лишь при наличии сопровождающего.
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8k
ScorpionDS 3 часа назад
С другого ракурса, видно в какой момент началась проблема.
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1k
Мистер Фикс 6 часов назад
- Ты не сознание, ты совесть потерял! (с)
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44k
Александр 6 часов назад
уже нашли руку кремля или паспорт РФ под сидением?)))
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34k
Андрей Бертон 7 часов назад
"Сам водитель после задержания дал показания, что он потерял сознание и утратил контроль за управлением автомобилем", - уточнил замминистра МВД.
- это не значит, что он не должен нести ответственность.

Ведь правила дорожного движения Украины четко указывают в пункте 2.9, подпункт "д", что запрещается: "Управлять транспортным средством в болезненном состоянии, в состоянии утомления, а также находясь под воздействием лекарственных препаратов, снижающих скорость реакции и внимание".

Виновнику ДТП может грозить до 10 лет лишения свободы.
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12k
Ligov 7 часов назад
"Полицией задержан водитель джипа Land Rover, 1954 г.р"
Блин, в таком возрасте уж должен понимать, что за руль садится после операции никак нельзя...(
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2k
Hallo FreeSpace 8 часов назад
бывает же ...
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6k
Вася 8 часов назад
после операции ага.. "сознание потерял" ..нуну
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2k
Hallo FreeSpace Вася 8 часов назад
ну в жизни и не такое бывает ...
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7k
Александр 8 часов назад
Медицина от Супрун.
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4k
RomaXz 8 часов назад
Что за операция, после которой сразу за руль садятся ?
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2k
Hallo FreeSpace RomaXz 8 часов назад
ну сознание можно и после зубного потерять , все от организма зависит , у меня так подруга в зад тачке прилетела ... слава богу обошлось по жестянке только ...
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18k
pssst RomaXz 55 минут назад
Да в принципе любая под местным обезболиванием. От зубов до мелких опухолей.
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43k
noName 9 часов назад
Ужас!
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