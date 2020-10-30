По Крещатику гонял автомобиль и сбивал людей

Большое ДТП случилось сегодня в Киеве. Водитель автомобиля Land Rover выехав на пешеходную часть Крещатика сбивал всё на своём пути, в том числе и людей, а потом на полной скорости въехал в поток автомобилей в районе Майдана Незалежности.
В результате аварии на месте погибли 2 человека, четверо в больнице, один из них в реанимации.
По данным Нацполиции Киева водитель 1954 года рождения утратил управление автомобилем из-за потери сознания, так как водитель ехал из больницы, где ему была произведена операция. Водитель оказался трезвым.
«Полицией задержан водитель джипа Land Rover, 1954 г.р., который сегодня на Майдане допустил наезд и сбил насмерть двух пешеходов и нанёс травмы ещё четверым», — сообщает полици Киева.
Следователями полиции Киева будет предъявлено подозрение по части 3 статьи 286 Криминального кодекса — нарушение правил дородного движения, которое повлекло за собой гибель двух и более лиц.
фото: МВД Украины, видео: МВД Украины,текст: Александр Точка
«Полицией задержан водитель джипа Land Rover, 1954 г.р., который сегодня на Майдане допустил наезд и сбил насмерть двух пешеходов и нанёс травмы ещё четверым», — сообщает полици Киева.
Следователями полиции Киева будет предъявлено подозрение по части 3 статьи 286 Криминального кодекса — нарушение правил дородного движения, которое повлекло за собой гибель двух и более лиц.
фото: МВД Украины, видео: МВД Украины,текст: Александр Точка
Источник:
Ссылки по теме:
- В Киеве темнокожий мужчина избил обокравшую его цыганку
- Женщина с детьми в последнюю секунду спаслась от оползня
- В Киеве рабочие уронили строительные леса на женщину
- Этому городу нужен новый герой
- В Украине киллеры чуть не сожгли сами себя
21
Понравилось21
Новости партнёров
Загрузка...
- это не значит, что он не должен нести ответственность.
Ведь правила дорожного движения Украины четко указывают в пункте 2.9, подпункт "д", что запрещается: "Управлять транспортным средством в болезненном состоянии, в состоянии утомления, а также находясь под воздействием лекарственных препаратов, снижающих скорость реакции и внимание".
Виновнику ДТП может грозить до 10 лет лишения свободы.
Блин, в таком возрасте уж должен понимать, что за руль садится после операции никак нельзя...(