Детеныш морского льва чуть не стал обедом косатки

На пляже Патагонии любитель дикой природы снял сцену охоты косатки на детеныша морского льва. Малыш беззаботно выбежал на берег и даже не подозревал, насколько ему повезло.
Хищник подплыл к ничего не подозревающему детенышу, но в момент атаки застрял на мелководье. Момент промедления стал для морского льва спасительным.
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Касатка - Деревенская ласточка
Не следует путать с косаткой.
Касатка (птица) птица из рода Настоящие ласточки, или касатки (Hirundo Linnaeus, 1758) семейства ласточковых; в более узком смысле деревенская ласточка (Hirundo rustica Linnaeus, 1758).