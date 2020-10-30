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Детеныш морского льва чуть не стал обедом косатки

Детеныш морского льва чуть не стал обедом косатки (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 октября 2020 11:01
Сообщество : Животные
Метки: аргентина   видео   детеныш   животные   косатка   морской лев   охота   повезло   
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На пляже Патагонии любитель дикой природы снял сцену охоты косатки на детеныша морского льва. Малыш беззаботно выбежал на берег и даже не подозревал, насколько ему повезло.

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Метки: аргентина   видео   детеныш   животные   косатка   морской лев   охота   повезло   
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aman90 21 минуту назад
Минута занудства


Касатка - Деревенская ласточка
Не следует путать с косаткой.

Касатка (птица) птица из рода Настоящие ласточки, или касатки (Hirundo Linnaeus, 1758) семейства ласточковых; в более узком смысле деревенская ласточка (Hirundo rustica Linnaeus, 1758).
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589k
Picard Автор поста aman90 11 минут назад
Спасибо, поправил!
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755
Лёха 5 минут назад
Да и Акела ,по ходу, просто промахнулся ...
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Посадка на астероид: уникальные кадры с космического зонда OSIRIS-REx (3 фото + видео) Посадка на астероид: уникальные кадры с космического зонда OSIRIS-REx (3 фото + видео) Мужчина решил поплавать рядом с акулой и чуть не пожалел об этом Мужчина решил поплавать рядом с акулой и чуть не пожалел об этом Возвращение детеныша невнимательной маме Возвращение детеныша невнимательной маме Медведь решил поохотиться на дрон Медведь решил поохотиться на дрон Пушистой охотнице улыбнулась удача Пушистой охотнице улыбнулась удача Утка чудом осталась жива после своей прогулки среди хищников Утка чудом осталась жива после своей прогулки среди хищников
Picard

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