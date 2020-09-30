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Мужчина решил поплавать рядом с акулой и чуть не пожалел об этом

Мужчина решил поплавать рядом с акулой и чуть не пожалел об этом (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 сентября 2020 08:55
Сообщество : Животные
Метки: акула   видео   животные   ошибка   повезло   
1401
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Мужчина решил поплавать рядом с гигантской (исполинской) акулой, которая не представляет опасности для человека. Он нырнул в воду и очень скоро понял, что ошибся и плавает в компании с белой акулой.

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Метки: акула   видео   животные   ошибка   повезло   
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18  комментариев
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24k
Fat Lynx 2 часа назад
Я так женился... но мне повезло меньше
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2k
Zamkadysh (точка)Net 16 минут назад
Египетские акулы много чего повидали в своей жизни, но пьяных русских туристов с криками "вау, дельфинчики!!!", боятся до дрожи в плавниках...
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5k
Валерий Zamkadysh (точка)Net Минуту назад
Безумству храбрых-гробы со скидкой!
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11k
gavrosh Полчаса назад
На завтрак прыгнул.
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3k
Александр Зотов Полчаса назад
он походу как каракатица чернила выпустил просто
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16k
голландец 45 минут назад
он был в шаге от премии Дарвина
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2k
Cali0str0 57 минут назад
Все за парня переживают, а каково акуле было даже не думают, плавала она плавала, а тут давай всякие в воду прыгать, предлагать себя в виде десерта=)
А если серьезно, я бы там прям в море открыл кирпичный завод с высокой скорости производительностью.
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853
Шурман Час назад
Да идиот . Недавно на рыбалке поймал 3х маленьких акул , в северном море большие не водятся , друг говорит дай фотку сделаю и берет ее в руки как карпа я говорю баран за хвост держи :) акулёнок просто открыл ротик и этот мальчик побежал в гальюн :) Крючки из нее вытаскивать еще та история , 2е держат ты с пасатижами к ней в рот . Короче из всего сказанного не одна акула не пострадала а вернулась в свою родную стихию . Один раз пробовал их готовить , то ли я не умею , то ли рецепт херня . Мясо очень жесткое
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138
Я здесь транзитом Шурман 42 минуты назад
У акул, в основном только, печень идет в готовку.
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853
Шурман Я здесь транзитом Полчаса назад
Не скажи , у нас в магазинах продают их мясо , но я или готовить его не умею или не понял вкуса . На морскую удочку попадаются как правило вот такие экземпляры . Но им тоже лучше в рот палец не ложить .
Не скажи , у нас в магазинах продают их мясо , но я или готовить его не умею или не понял вкуса . На морскую удочку попадаются как правило вот такие экземпляры . Но им тоже лучше в рот палец не ложить .
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2k
deLaKvinto Я здесь транзитом Полчаса назад
Еще плавники забыли
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3k
Александр Зотов Шурман Полчаса назад
я катрана как-то готовил в кислом йогурте (в Турции нормальной сметаны нет) - не особо, как минтай по вкусу
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853
Шурман Александр Зотов 19 минут назад
Я сейчас больше копчу чем жарю парю , если жарю то или камбала или морские языки . Копчу только белую или сибаса и макрель ( скумбрию ) . Вот еще одно чудо это морской петух , тоже не понял его вкуса , хотя делал по рецепту :)
Я сейчас больше копчу чем жарю парю , если жарю то или камбала или морские языки . Копчу только белую или сибаса и макрель ( скумбрию ) . Вот еще одно чудо это морской петух , тоже не понял его вкуса , хотя делал по рецепту :)
Я сейчас больше копчу чем жарю парю , если жарю то или камбала или морские языки . Копчу только белую или сибаса и макрель ( скумбрию ) . Вот еще одно чудо это морской петух , тоже не понял его вкуса , хотя делал по рецепту :)
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7k
Кыся 2 часа назад
И тут он понял, как Иисус по воде ходил...
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138
Я здесь транзитом Кыся 24 минуты назад
Однозначно. Я тоже в далеком 1989 г. как Мюнхаузен в мультике по воде на берег бежал от акулы, хотя она действительно была не опасная, хоть и больше 2м длиной
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3k
Mimik 2 часа назад
Нырнул, рассмотрел и на пердячьей тяге быстренько улетел
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О кровавом прошлом, технологичном настоящем и прекрасном будущем стоматологии О кровавом прошлом, технологичном настоящем и прекрасном будущем стоматологии Акула зубами сорвала маску с лица дайвера у побережья Полинезии Акула зубами сорвала маску с лица дайвера у побережья Полинезии Голова дайвера чуть не попала в пасть огромной белой акулы Голова дайвера чуть не попала в пасть огромной белой акулы Парень чуть не стал жертвой акулы Парень чуть не стал жертвой акулы Белая акула попыталась атаковать ученого Белая акула попыталась атаковать ученого Птице удалось сбежать из пасти акулы Птице удалось сбежать из пасти акулы
Alonso

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