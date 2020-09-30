Мужчина решил поплавать рядом с акулой и чуть не пожалел об этом

Мужчина решил поплавать рядом с гигантской (исполинской) акулой, которая не представляет опасности для человека. Он нырнул в воду и очень скоро понял, что ошибся и плавает в компании с белой акулой.
Любитель острых ощущений по имени Райдер, удивил своих друзей, когда решил совершить совместный заплыв с не представляющей опасности для человека гигантской (исполинской) акулой.
Туристы, путешествующие несколько дней назад на яхте в водах Тихого океана, возле побережья города Энсинитас (округ Сан-Диего, штат Калифорния, США), стали свидетелями, как их приятель реально рисковал своей жизнью, когда перепутал акул и оказался рядом с очень опасной для человека хищницей. Оператор, запечатлевший экстремальный заплыв, первым понял ошибку пловца и предупредил его.
Туристы, путешествующие несколько дней назад на яхте в водах Тихого океана, возле побережья города Энсинитас (округ Сан-Диего, штат Калифорния, США), стали свидетелями, как их приятель реально рисковал своей жизнью, когда перепутал акул и оказался рядом с очень опасной для человека хищницей. Оператор, запечатлевший экстремальный заплыв, первым понял ошибку пловца и предупредил его.
Впрочем главному герою сюжета повезло и белая акула не тронула его, позволив ему вернуться на борт судна целым и невредимым.
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А если серьезно, я бы там прям в море открыл кирпичный завод с высокой скорости производительностью.