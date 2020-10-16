Медведь решил поохотиться на дрон

Медведь по кличке Том заметил подсматривающий за ним квадрокоптер и решил на него поохотиться. На опубликованных в сети кадрах видно, как хищник довольно бурно реагирует на беспилотник и пытается его сбить.
Автор видео отмечает, что медведь очень активен и подвижен, несмотря на свой внушительный вес.
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