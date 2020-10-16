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Медведь решил поохотиться на дрон

Медведь решил поохотиться на дрон (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 октября 2020 08:01
Сообщество : Животные
Метки: видео   дрон   животные   медведь   охота   позитив   
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Медведь по кличке Том заметил подсматривающий за ним квадрокоптер и решил на него поохотиться. На опубликованных в сети кадрах видно, как хищник довольно бурно реагирует на беспилотник и пытается его сбить.

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Метки: видео   дрон   животные   медведь   охота   позитив   
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