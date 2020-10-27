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Неопытная спортсменка уронила на себя штангу

Неопытная спортсменка уронила на себя штангу (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 октября 2020 12:29
Сообщество : Спорт
Метки: видео   девушка   неудача   фейл   штанга   
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В одном из тренажерных залов девушка переоценила свои возможности во время тренировки. Она ошиблась с весом штанги при выполнении жима лежа и уронила снаряд на себя.

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Метки: видео   девушка   неудача   фейл   штанга   
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Azesh 17 минут назад
Е.б.а.н.а.ш.к.а. С детства все знают: занимаешься один в зале- не жми опасные для себя веса. А если уж жмешь- то замки не вешай, иопта, без замков она снимается на раз.
ps зато телефон не забыла на сьемку поставить))
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