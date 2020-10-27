Неопытная спортсменка уронила на себя штангу

В одном из тренажерных залов девушка переоценила свои возможности во время тренировки. Она ошиблась с весом штанги при выполнении жима лежа и уронила снаряд на себя.
Героиня видео попыталась снять с себя штангу самостоятельно, но не смогла это осуществить из-за слишком большого веса спортивного снаряда.
Источник:
Ссылки по теме:
- Громко и эффектно вошла в здание офиса
- Музыкант чуть не отправил в нокаут партнершу
- Девушка на каблуках решила поднять штангу
- Не самая умная девушка и столовая ложка
- А всё так хорошо начиналось
13
Понравилось13
Новости партнёров
Загрузка...
ps зато телефон не забыла на сьемку поставить))