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Девушка попыталась выполнить упражнение, но из-за своей неопытности проверила прочность пола

Девушка попыталась выполнить упражнение, но из-за своей неопытности проверила прочность пола (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 октября 2020 10:14
Сообщество : Юмор
Метки: видео   гамак   девушка   йога   люди   неудача   фейл   юмор   
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Девушка решила позаниматься в гамаке для йоги и заодно похвастаться перед знакомыми своей гибкостью. Однако она переоценила свои возможности и познакомилась с полом.

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Метки: видео   гамак   девушка   йога   люди   неудача   фейл   юмор   
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56k
Viktor 55 минут назад
Раз восемь уже знакомилась!
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19k
Ратибор 5 минут назад
Подвеска для йоги? Вот только почему-то продают её в секс-шопах)))
Подвеска для йоги? Вот только почему-то продают её в секс-шопах)))
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19k
Батончик с маком 11 минут назад
это упражнение для носа. видимо подумала что клюв можно исправить без хирурга
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37k
Сергей Полчаса назад
Девушка попыталась выполнить упражнение, но из-за своей неопытности проверила прочность пола
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3k
Едондер пуп 36 минут назад
Просветление наступило... в зубном ряду((
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