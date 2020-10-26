Девушка попыталась выполнить упражнение, но из-за своей неопытности проверила прочность пола

Девушка решила позаниматься в гамаке для йоги и заодно похвастаться перед знакомыми своей гибкостью. Однако она переоценила свои возможности и познакомилась с полом.
Болезненное столкновение с полом попало на видео
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