Игуана с самой крутой повязкой на глазу

Живущая в крытом тропическом саду "Victoria Butterfly Gardens" в Канаде игуана по кличке Спайк недавно перенесла операцию на глазу и вынуждена носить повязку. Сотрудники сада творчески подошли к оформлению повязки и добавили элемент, который на время заживления глаза веселит посетителей и отпугивает от Спайка врагов.

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