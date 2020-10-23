Игуана с самой крутой повязкой на глазу

Живущая в крытом тропическом саду "Victoria Butterfly Gardens" в Канаде игуана по кличке Спайк недавно перенесла операцию на глазу и вынуждена носить повязку. Сотрудники сада творчески подошли к оформлению повязки и добавили элемент, который на время заживления глаза веселит посетителей и отпугивает от Спайка врагов.
Надпись на вольере: Я лечусь после операции на глазу, прошу прощения за мою внешность. - Спайк
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