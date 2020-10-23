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Игуана с самой крутой повязкой на глазу

Игуана с самой крутой повязкой на глазу (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 октября 2020 13:51
Сообщество : Животные
Метки: видео   вольер   глаза   животные   игуана   операция   прикол   юмор   
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Живущая в крытом тропическом саду "Victoria Butterfly Gardens" в Канаде игуана по кличке Спайк недавно перенесла операцию на глазу и вынуждена носить повязку. Сотрудники сада творчески подошли к оформлению повязки и добавили элемент, который на время заживления глаза веселит посетителей и отпугивает от Спайка врагов.

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Метки: видео   вольер   глаза   животные   игуана   операция   прикол   юмор   
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Алексей 2 часа назад
Нихера не видно.
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