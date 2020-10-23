Британский офицер-подводник хотел почудить. И о подводном притоне

Итак, британский подводный крейсер ВМФ Vigilant (Бдительный), давно уже получивший дурную славу, мирно бдил. И ждал... чего? Ну, возможного ядерного удара злых русских. Ибо судно обеспечивало не абы что а защиту Англии и ее королевы от возможного ядерного удара.



И тут случился конфуз, да такой, что кое-что в Западных СМИ основательно забурлило, и еще как. Как тут и мне не понакидывать на вентилятор?



Итак. Некий британский капитан-лейтенант Лен Лоу основательно приняв на грудь, пришел на смену и хотел было приступить к исполнению своих прямых обязанностей как ни в чем не бывало. А в обязанности его входило ни много ни мало, а руководство 16 ракетами Trident с ядерной начинкой. Как ужасались потом СМИ - ими можно уничтожить 60 млн. человек.



Если бы Лен Лоу сделал вид, что он трезвый и никто б ничего не заподозрил - то возможно на первых полосах всех газет была бы уже страшная новость, о том как пьяный капитан жахнул ракетами по какой-нибудь стране, ну или одну ракету случайно уронили а она была на боевом взводе, во время разгрузочно-погрузочных работ... И теперь мир не то скорбит по исчезнувшей с лица Земли Великобритании, не то ждет ядерной зимы после третьей мировой войны случившейся из-за какого-то пьяного недоноска. А как же иначе? Почти все войны на земле случаются из-за дураков.



Слава богу, пронесло. Бдительные члены экипажа заметили излишнюю веселость Лоу и то, как он странно косился на свой пакет, в котором лежала жареная курица. А что он с ней потом хотел сделать - это вообще чудовищно... Впрочем я отвлекся...



Как проговорился один из соратников Лоу: " Да он был в хламину. Какое ему руководство ядерными ракетами? Он если б поссать собрался, писюн б не смог централизованно извлечь и вовремя направить струю в заданную точку. В общем, хорошо что сменяемый им офицер вовремя сообразил, что к нему пришел человек который может стать началом конца. Начальство предупредили, и естественно Лоу конкретно попал".



Неумного офицера, а я бы добавил - полного идиота - отправили в Шотландию и по горячим следам пошло расследование, подробности которого, мы, возможно, так никогда и не узнаем.



Кстати. Это далеко не первый скандал. Предыдущий капитан подлодки, был тем еще затейником. Соблазнял и вроде даже немножко принуждал к сексу младших офицеров-женщин. А те вроде как не сильно-то и против были. Но разве ж этим толерантный Запад успокоишь? В общем, прописали капитану в щи поучительно. Ишь чо удумал - устроился местным Калигулой на субмарине.



И это еще не все. Оказывается до этого 9 человек были так же уволены с подлодки, потому что наркоманили. В общем не субмарина с ядерными ракетами а какой-то подводный притон разврата, прям Содом и Гомора.



До кучи, тут вот прям на днях, часть членов экипажа еще и коронавирусом заразились, потому что забили на карантинные меры и решили бухнуть в прибрежных барах. Такое чувство что АПЛ Vigilant джек-пот по собиранию в своем чреве неудачников когда-то сорвала. Прям - Бинго. Так вот, господа оппозиционеры - на вашем хваленом Западе с его толерантной и странной средой в армии все не очень-то и хорошо. И если вдруг случись какая серьезная войны, я честно не знаю, как они воевать будут. Как бы себя не поубивали, по глупости. Такие дела.