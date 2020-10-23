Рулетки для продажи дров?

Знаменитое "китайское качество" встречается до сих пор. Собравшиеся на стройке в Китае рабочие сравнили свои рулетки и были удивлены.
Парой сантиметров больше, парой меньше
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да ну на*х*уй прям таки удивлены?