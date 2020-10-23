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Рулетки для продажи дров?

Рулетки для продажи дров? (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 октября 2020 08:24
Сообщество : Юмор
Метки: видео   китай   прикол   рулетка   юмор   
751
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Знаменитое "китайское качество" встречается до сих пор. Собравшиеся на стройке в Китае рабочие сравнили свои рулетки и были удивлены.

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Метки: видео   китай   прикол   рулетка   юмор   
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6  комментариев
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6k
Кенвуд Час назад
Средней рулеткой член себе измеряют, на 2 см больше получается
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3k
TirAn 19 минут назад
У них там в каждой провинции свои сантиметры
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423
laptignu Полчаса назад
Надо просто правильно выбрать из них.
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12k
робт Полчаса назад
"были удивлены"
да ну на*х*уй
прям таки удивлены?
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2k
PtDragon Час назад
А что ещё сравнивали рабочие?
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