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Пёс начал прыгать от счастья, когда получил протезы

Пёс начал прыгать от счастья, когда получил протезы (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 октября 2020 08:57
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   милота   протезы   реакция   собака   таиланд   
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Лишившийся передних лап пёс не смог сдержать радостных эмоций, когда работники ветеринарной клиники установили ему протезы. Животное практически сразу освоилось и начало бегать по комнате.

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Метки: видео   животные   милота   протезы   реакция   собака   таиланд   
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noName Полчаса назад
"Несколько лет назад псу отрубил лапы житель Бангкока..."-вот по этому и не люблю людей...
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