Пёс начал прыгать от счастья, когда получил протезы

Лишившийся передних лап пёс не смог сдержать радостных эмоций, когда работники ветеринарной клиники установили ему протезы. Животное практически сразу освоилось и начало бегать по комнате.
Несколько лет назад псу отрубил лапы житель Бангкока после того, как животное погрызло его обувь. Видео снято в ветеринарной клинике в Таиланде работниками некоммерческой организации, спасающей бездомных собак и кошек.
Источник:
Ссылки по теме:
- Пёс оказался не готов к встрече со своими многочисленными родственниками
- Собака не позволила хозяйке переключить её любимый мультик
- Пёс впервые увидел утенка
- Автомобилист решил познакомить своего щенка с высунувшейся из окна овчаркой
- Трогательное видео встречи женщины-астронавта со своей собакой после года разлуки
33
Понравилось33
Новости партнёров
Загрузка...