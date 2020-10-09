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Если достанешь слиток, получишь приз

Если достанешь слиток, получишь приз (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 октября 2020 12:12
Метки: аттракцион   видео   головоломка   девушка   золото   интересно   позитив   слиток   
3920
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Девушка решила испытать удачу и попыталась достать из прозрачного куба крашенный под золото слиток. Задача осложнялась тем, что вытащить его необходимо было через очень узкое отверстие, в которое можно было просунуть лишь одну руку.

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Метки: аттракцион   видео   головоломка   девушка   золото   интересно   позитив   слиток   
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14  комментариев
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21k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Если девушка чего-то захочет очень сильно - преграды не помогут... )
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17k
Vital Idol 19 минут назад
ну, девушки они такие....
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6k
kaboza 20 минут назад
и чо...
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20k
Михаил Сметанкин 23 минуты назад
Настоящая женщина способна впихнуть невпихуемое, и вынуть невынимаемое.
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3k
McGui 38 минут назад
Ссылка youtu.be
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4k
Leo Sun McGui 2 минуты назад
Какой умный, хороший мальчик!
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6k
Влад 44 минуты назад
как проктологу ей цены бы не было)))
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3k
ezhik 46 минут назад
интересно, что был за приз?
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1k
Aleksandr Час назад
Подать на них в суд за гендерную дискриминацию мужчин!
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908
Шурман 2 часа назад
Там условия другие , нельзя менять руку и вытаскивать ее , свиток всегда должен оставаться в руке , конкурс нарушила денег не получила .
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7k
Кыся 2 часа назад
Ну и что тут сложного? Дело всего лишь в размере руки. Понятно, что мужчина не сможет вытащить, но это под силу любому ребенку, ему даже не придется ставить слиток стоймя. Как-то не продуман аттракцион.
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4k
Roman Кыся Час назад
Поэтому эти аттракционы и не вымрут. Так же как их клиенты.
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3k
Sergey Кыся 50 минут назад
Угу, покажите мне сколько детей может удержать наперевес пальцами одной руки кусок металла в 2 кг. Те кто может у них руки побольше будут. Тут нужен какой-то жилистый китаец.
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36k
doker 2 часа назад
Напомнило...
Напомнило...
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