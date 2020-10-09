Если достанешь слиток, получишь приз

Девушка решила испытать удачу и попыталась достать из прозрачного куба крашенный под золото слиток. Задача осложнялась тем, что вытащить его необходимо было через очень узкое отверстие, в которое можно было просунуть лишь одну руку.
Тянуть слиток разрешалось определенное количество секунд и без использования подручных средств.
Что именно выиграла девушка точно неизвестно, но обычно победителю полагается денежный приз.
Что именно выиграла девушка точно неизвестно, но обычно победителю полагается денежный приз.
Источник:
Ссылки по теме:
- Захватывающие трюки на велосипеде в спортзале
- Когда танцевальные движения заразительны
- Тренировка по скалолазанию в условиях домашнего карантина
- Встреча туристов с дружелюбным кабаном
- 21-летняя девушка откровенно рассказала о трудностях жизни с большой грудью
79
Понравилось79
Новости партнёров
Загрузка...