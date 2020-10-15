Когда у тебя очень много свободного времени

Мужчина с большим количеством свободного времени и терпения продемонстрировал всему миру свой навык точности. В трюках он использовал игральные карты и не постеснялся указать количество времени, потраченного на каждое удачное попадание.
Остается только догадываться, сколько часов он потратил на тренировки до того, как решился записать видеоролик.
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