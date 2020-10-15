Когда у тебя очень много свободного времени

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Полная боевая готовность: несколько фактов, вселяющих надежду Полная боевая готовность: несколько фактов, вселяющих надежду Кошка защитила мальчика от напавшей на него собаки Кошка защитила мальчика от напавшей на него собаки Неожиданные факты о популярных фильмах 90-х Неожиданные факты о популярных фильмах 90-х Председатель Си призвал китайских военных собираться в поход Председатель Си призвал китайских военных собираться в поход Как отец из Волгограда стал в одиночку воспитывать ребенка с синдромом Дауна Как отец из Волгограда стал в одиночку воспитывать ребенка с... Кот, который терпеть не может ветеринарные клиники Кот, который терпеть не может ветеринарные клиники 7 ролей, с которыми способен был справиться только один Евгений Леонов 7 ролей, с которыми способен был справиться только один Евгений Леонов Чем кормили солдат-срочников в армии в 80-х: воспоминания бывших военнослужащих Чем кормили солдат-срочников в армии в 80-х: воспоминания бывших... Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки 50 интересных фактов из жизни Ломоносова 50 интересных фактов из жизни Ломоносова Кадры со съемок культовых фильмов Кадры со съемок культовых фильмов Зачем в Грузии построили мосты между советскими панельками Зачем в Грузии построили мосты между советскими панельками Курьезные фото из дикой природы, которые были сделаны в "удачный" момент Курьезные фото из дикой природы, которые были сделаны в "удачный"... Кладбища советских «монстров». Где спрятано наследие армии Кладбища советских «монстров». Где спрятано наследие армии 17 непрофессиональных актеров, которые потрясли всех своей блестящей игрой 17 непрофессиональных актеров, которые потрясли всех своей... Отважная рысь победила гремучую змею Отважная рысь победила гремучую змею Фотографии былых времён. 1970 г. СССР полвека назад Фотографии былых времён. 1970 г. СССР полвека назад Послушник монастыря украл 800 тысяч рублей пожертвований и прогулял их в Москве Послушник монастыря украл 800 тысяч рублей пожертвований и... Статусы шматусы Статусы шматусы
Главная > Видео 
Когда у тебя очень много свободного времени

Когда у тебя очень много свободного времени (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2020 10:37
Метки: видео   время   интересно   карты   прикол   точность   трюк   
371
1
1
Мужчина с большим количеством свободного времени и терпения продемонстрировал всему миру свой навык точности. В трюках он использовал игральные карты и не постеснялся указать количество времени, потраченного на каждое удачное попадание.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: видео   время   интересно   карты   прикол   точность   трюк   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Konstantin 3 часа назад
Хренасе. Вот бы мне столько свободного времени...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Kvadro 3 часа назад
но и видео монтаж никто не отменял ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Полная боевая готовность: несколько фактов, вселяющих надежду Полная боевая готовность: несколько фактов, вселяющих надежду Ниндзя в отставке? Ниндзя в отставке? Жутковатый костюм на Хэллоуин Жутковатый костюм на Хэллоуин Дедушка удивил юного экстремала трюком на BMX Дедушка удивил юного экстремала трюком на BMX Тихая охота удалась Тихая охота удалась Птица решила сделать запасы на зиму в необычном месте Птица решила сделать запасы на зиму в необычном месте
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

711209



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
16 карт, которые покажут вам мир с необычной стороны
8
147
16 карт, которые покажут вам мир с необычной стороны
Все цвета грязи: как индийцы убивают священную реку Ганг
4
142
Все цвета грязи: как индийцы убивают священную реку Ганг
﻿
Набирающие популярность
Зомби: от Гаити до психиатрии
0
3
Зомби: от Гаити до психиатрии
Авария дня. ДТП под Рязанью, в котором погибли четыре человека
0
12
Авария дня. ДТП под Рязанью, в котором погибли четыре человека
Полная боевая готовность: несколько фактов, вселяющих надежду
Полная боевая готовность: несколько фактов, вселяющих надежду
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Аж олдскулы свело... Натюрморт из 90-х
0
17

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#прикол#сша#актеры#автомобили#СССР#картинки#познавательно#дети
#факты#юмор#интересное#россия#позитив#дтп#автомир#медицина#коронавирус#еда
#история#животные#кино#люди#авария#природа#авто авария#новости#в мире#конфликт

На что жалуетесь?

Вернуться