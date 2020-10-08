Птица решила сделать запасы на зиму в необычном месте

Очень похожая на дятла птица со всей серьезностью подошла к подготовке запасов на зиму. Для хранения еды она выбрала очень необычное место.
Очень запасливая и трудолюбивая птичка!
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