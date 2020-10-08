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Птица решила сделать запасы на зиму в необычном месте

Птица решила сделать запасы на зиму в необычном месте (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 октября 2020 09:10
Сообщество : Животные
Метки: видео   гриль   дятел   животные   запасы   интересно   прикол   
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Очень похожая на дятла птица со всей серьезностью подошла к подготовке запасов на зиму. Для хранения еды она выбрала очень необычное место.

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Метки: видео   гриль   дятел   животные   запасы   интересно   прикол   
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3  комментария
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18k
Правдоруб 56 минут назад
В Китае таким образом китайцы отнимают у диких хомяков сделанные ими запасы риса. С каждого такого тайника по мешку риса получается порой.
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4k
Странник 12 минут назад
А как она планировала доставать все это?
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1k
SSD Час назад
Ну и какого он ее обокрал? Ничего святого... )))
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