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Крепкий и здоровый семейный сон

Крепкий и здоровый семейный сон

Автор:
03 марта 2023 08:32
Сообщество : Животные
Метки: видео   дети   животные   кошки   милота   отец   папа   собаки   сон   
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Женщина запечатлела своего мужа, заснувшего на диване вместе с ребёнком и многочисленными питомцами. Семейный тихий час.

Глава семейства отдыхает с ребёнком, кошками и собаками на диване.


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Метки: видео   дети   животные   кошки   милота   отец   папа   собаки   сон   
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2  комментария
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5k
vasilykopkov 20 минут назад
Ни чего себе у мужика зоопрк!!!
С другой стороны - они друг друга развлекают, некогда тапки грызть и обои драть.
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13k
Alex 20 секунд назад
Вожак на месте, стая в сборе, всё хорошо )
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