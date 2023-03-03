Крепкий и здоровый семейный сон

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Женщина запечатлела своего мужа, заснувшего на диване вместе с ребёнком и многочисленными питомцами. Семейный тихий час.
Глава семейства отдыхает с ребёнком, кошками и собаками на диване.
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С другой стороны - они друг друга развлекают, некогда тапки грызть и обои драть.